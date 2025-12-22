Путин назвал армию России самой боеспособной в мире

Президент России Владимир Путин назвал армию России как самую боеспособную в мире. Соответствующее заявление он сделал 19 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии вооруженных сил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера», — сказал Путин.

Он отметил, что это большие события не только в жизни Армии России, но и в жизни всей страны.

Путин 11 декабря заявил, что успехи ВС России в зоне СВО — подарки военнослужащих стране к Новому году. 17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России он отметил, что в этом году в зоне СВО освобождено свыше 300 населенных пунктов. По его словам, занятые позиции и тактический опыт прорыва глубокой обороны противника позволили нарастить темпы наступления на стратегически важных направлениях.

Прямая линия с президентом в 2025 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет главе государства доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Прямая линия проводится с 2001 года. В совмещенном формате с большой пресс-конференцией мероприятие проходит в четвертый раз.