Военный эксперт прокомментировал слова Путина о нехватке тяжелых беспилотников

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Военный эксперт Живов: Задача с созданием тяжелых беспилотников будет решена

России не хватает тяжелых беспилотников, которые занимаются сбросом мин, дистанционным минированием и разведкой, но задача будет решена, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Не хватает тяжелых беспилотников — это квадрокоптеры, гексакоптеры, которые используются на тактических направлениях. Они занимаются, в первую очередь, сбросом мин, дистанционным минированием, осуществляются в том числе разведывательные задачи. Вот таких беспилотников не хватает» , — сказал Живов.

Он добавил, что у России есть подобные беспилотники, но их мало, они дорогие. Кроме того, не совсем понятно, как их применять. Однако у Украины большое количество подобных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), отметил он.

«У нас в контуре применения пока таких беспилотников мало (…). Я думаю, задача будет решена. Благо сейчас появились отдельные специальные беспилотные войска и центр специального назначения "Рубикон", где собрали всю элиту беспилотных систем», — сказал эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что в зоне специальной военной операции (СВО) есть нехватка тяжелых БПЛА. Проблема на данный момент решается. Он также отметил, что вопросом тяжелых беспилотников занимается Министерство обороны, в частности, лично глава ведомства Андрей Белоусов. Благодаря этому ситуация в этой сфере кардинально изменилась, добавил Путин.

