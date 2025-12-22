Начались заводские ходовые испытания МРК "Ржев", строящегося для ТОФ

ЦАМТО, 19 декабря. Экипаж и специалисты Амурского судостроительного завода ОСК (АСЗ) начали первый этап заводских ходовых испытаний малого ракетного корабля "Ржев" проекта 22800.

Корабль вышел из достроечной базы АСЗ во Владивостоке в Японское море в обеспечении буксиров Тихоокеанского флота.

В ходе проведения испытаний будет выполнена проверка работоспособности систем главной энергетической установки, общекорабельных систем, а также навигационного комплекса.

МРК "Ржев" – первый в серии малых ракетных кораблей, строящихся на Амурском судостроительном заводе ОСК.

Проект 22800 ("Каракурт") разработан конструкторским бюро ОСК "Алмаз" и представляет собой современное поколение малых ракетных кораблей, разработанных с учетом актуальных требований Военно-морского флота России к кораблям данного класса, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.