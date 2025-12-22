В Японии спустили на воду пятый тральщик нового поколения

В четверг, 18 декабря, на верфи компании Japan Marine United (JMU) в Йокогаме спустили на воду пятый корабль противоминной обороны класса "Авадзи", заказанный для Морских сил самообороны Японии. Ожидается, что тральщик с бортовым номером MSO-308, получивший наименование в честь острова Керама в префектуре Йокогама, поступит на вооружение к марту 2027 года.

Согласно правилам ВМС Японии, тральщики получают названия в честь островов или проливов, а также водных путей и каналов.

"Керама", пятый тральщик класса "Авадзи" (Япония) Naval News

Представитель ВМС Японии сообщил изданию Naval News, что стоимость постройки корабля составила около 13,4 млрд иен (86 млн долларов).

Корабли класса "Авадзи" заказаны для замены трех деревянных тральщиков класса "Яэяма", первый из которых поступил на вооружение еще в 1993 году. Все три корабля вывели из эксплуатации к 2017 году.

Четыре предыдущих тральщика класса "Авадзи" построила также компания JMU. Последний из них, "Номи", ввели в строй в марте 2025 года.

Кроме того, Минобороны Японии выделило около 26,3 млрд иен (169 млн долларов) на 2024 финансовый год на поставку шестого тральщика этого класса. Также в проекте бюджета на 2026 финансовый год запрошено 34,2 млрд иен (219,4 млн долларов) на постройку седьмого корабля серии.

Всего запланирована поставка девяти тральщиков класса "Авадзи".

По данным ВМС Японии, экипаж кораблей противоминной обороны класса "Авадзи" составляет около 50 человек, стандартное водоизмещение – 690 тонн, ширина – 11 метров, осадка – 5,2 метра. Каждый из находящихся в эксплуатации кораблей оснащен двумя дизельными двигателями мощностью 2200 л.с., максимальная скорость – 14 узлов.

Корпус тральщиков изготовлен из армированного волокном композитного пластика для снижения массы и магнитной сигнатуры. По данным ВМС Японии, этот материал также обладает высокой антикоррозионной стойкостью.

Представитель ВМС Японии сообщил изданию Naval News, что корабли класса "Авадзи", как ожидается, будут находиться на службе около 30 лет, в то время как срок службы тральщиков с деревянным корпусом составляет около 20 лет.

Тральщик "Керама" оснастят системой дистанционного зондирования LIDAR, которая использует лазерные импульсы для точного измерения расстояний до объектов, создания трехмерных карт и моделей местности с высокой детализацией, работая подобно радару, но вместо радиоволн применяя оптическое излучение. В данном случае технология помогает обнаруживать подводные объекты на больших расстояниях как днем, так и ночью.

Также оборудование корабля включает систему обезвреживания мин EMDS от компании Mitsui E&S, гидролокатор переменной глубины производства Hitachi и автономный необитаемый подводный аппарат Remus 600 для обнаружения и обезвреживания глубоководных мин.

Кроме того, тральщик вооружат для собственной безопасности 20-мм арткомплексом JM61R-MS.