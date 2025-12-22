Войти
Трамп своим указом одобрил высадку на Луну и создание там американской базы

Источник изображения: topwar.ru

Президент США Дональд Трамп своим указом одобрил высадку на Луну и создание там постоянной американской базы. Основой данного плана стала программа космического агентства НАСА Artemis.

Документ опубликовала пресс-служба Белого дома.

В нем сказано, что американская администрация стремится к достижению и сохранению лидерства США в освоении космического пространства.

Что касается лунной программы, то она предусматривает возвращение американцев на естественный спутник Земли к 2028 году. А постоянный «форпост» американцы собираются создать на Луне к 2030 году.

Успех программы зависит и от развития космической ядерной энергетики, которая также упоминается в указе. Белый дом поставил задачу по размещению ядерных реакторов в космосе. Как минимум один из них планируют разместить на лунной поверхности и запустить в работу к 2030 году.

Основными целями освоения Луны является экономическое использование ее ресурсов, достижение устойчивого присутствия США в космосе и подготовка к полету на Марс, а также к исследованию американцами этой планеты.

Большое внимание в документе уделяется получению финансовой выгоды, в частности, за счет предоставления коммерческих услуг по выводу на орбиту космических аппаратов.

Также в указе сказано о космической компоненте противоракетной обороны США, которая является составляющей одобренного Трампом проекта «Золотой купол». В числе прочего, предусматривается отслеживание и обезвреживание угроз Соединенным Штатам, который могут присутствовать на околоземной орбите и на Луне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Луна
Марс
Ядерный щит
