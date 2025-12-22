Войти
Вице-адмирал НАТО: альянс не готов к затяжной войне

Вице-адмирал Королевского военно-морского флота Великобритании Майк Атли в интервью Bloomberg признал: для затяжного военного конфликта у стран НАТО сейчас не хватает ресурсов.

По его словам, формальное превосходство – в технологиях, вооружениях, уровне подготовки – еще не гарантия того, что альянс способен долго держать удар.

Последние годы, как отметил Атли, довольно наглядно показали слабые места. Ресурсы не бесконечны, логистика дает сбои, промышленность не всегда успевает за потребностями, а киберсфера остается уязвимой. При этом он не драматизирует ситуацию: проблемы осознаны, и страны НАТО готовы вкладываться в оборону.

Отдельно Атли подчеркнул, что нынешняя реальность куда сложнее, чем во времена холодной войны. Мир стал слишком взаимосвязанным. Любой сбой тянет за собой цепочку последствий – от поставок комплектующих до защиты технологий и интеллектуальной собственности.

Сам конфликт теперь тоже выглядит иначе. Это не только танки и корабли, но и кибератаки, экономическое давление, работа с информацией. Поле боя растянулось далеко за пределы привычной карты боевых действий.

На этом фоне вспоминаются и недавние публикации немецкого издания Bild. Там писали о закрытых обсуждениях в западных странах, где прямо признавалась уязвимость восточного фланга НАТО. Отдельно отмечалась способность России быстро перестраивать экономику под военные нужды.

В Москве, со своей стороны, неоднократно отвергали обвинения в подготовке нападения на страны НАТО. Российские власти заявляют, что не заинтересованы в военном столкновении с Европой. При этом подчеркивают: рост военной активности у российских границ не останется без ответа.

  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
NATO
