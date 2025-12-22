Войти
Президент РФ сообщил о растущем желании россиян служить в армии по контракту

245
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Путин: свыше 400 тыс. человек заключили контракты с ВС РФ в 2025 году

Президент России Владимир Путин заявил, что многие россияне хотят заключить контракты на службу в армии, в 2025 году в военкоматы пришли более 400 тыс. человек. Об этом он сказал 19 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.


Глава государства добавил, что Министерство обороны РФ даже вынуждено объявлять конкурс, так как взять всех желающих невозможно.

«По контракту у нас пришли в уходящем году свыше 400 тыс. человек, 406 тыс. или 410 тыс. А вот количество людей, которые хотят служить в новом созданном недавно виде радиовойск — беспилотной авиации, — оно таково, что Министерство обороны вынуждено объявлять конкурс», — отметил Путин.

Среди желающих служить — совсем молодые люди, студенты различных вузов. Они берут академический отпуск, чтобы подписать контракт и пойти на фронт, чаще всего они они участвуют в боевых действиях в качестве операторов дронов, уточнил Путин.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 17 октября сообщил, что на службу в войсках Российской армии в 2025 году заключили контракт 336 тыс. человек. По словам замглавы СБ России, для пополнения числа военнослужащих «каждая область, каждый субъект Федерации, каждый пункт отбора вносит здесь свою лепту».

Прямая линия с президентом в 2025 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет главе государства доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.


Прямая линия проводится с 2001 года. В совмещенном формате с большой пресс-конференцией мероприятие проходит в четвертый раз.

