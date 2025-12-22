Войти
Путин заявил о лидерстве России в разработке беспилотников

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Путин: Россия стала лидером по количеству дронов

Россия стала лидером по производству беспилотников (БПЛА) и превосходит Вооруженные сил Украины (ВСУ), при этом в разработке — новые тяжелые дроны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря.


«Я думаю, что в этом отношении мы стали безусловными лидерами по количеству дронов. Да, не хватает тяжелых, таких как «Баба-яга» (украинский тяжелый БПЛА. — Ред.) у противника. Но в целом по количеству дронов мы превосходим противника сейчас практически на всех участках фронта», — сказал он.

Путин добавил, что ситуация с беспилотной авиацией в Российской армии «кардинальным образом» изменилась, и в этом большая заслуга личной работы министра обороны Андрея Белоусова. Он также подчеркнул, что нехватка тяжелых БПЛА на фронте будет устранена, и над этим уже работает Минобороны.

Президент России также сообщил, что благодаря поддержке граждан и предпринимателей на развитие беспилотных технологий было собрано 83 млрд рублей. Путин подчеркнул, что государство продолжит поддерживать «современных кулибиных» через систему грантов и финансирования.

Белоусов 17 декабря заявил, что Российская армия вдвое превосходит ВСУ по количеству беспилотников. По его словам, с начала 2025 года на передовую поставлено свыше 130 тыс. окопных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что в 6,5 раза больше, чем в прошлом году.

