"Северная верфь" проведет рекордную эмиссию акций

Петербургская "Северная верфь" проведет самую масштабную в своей истории эмиссию акций. В Объединенной судостроительной корпорации не стали комментировать, пойдут ли средства на масштабную реконструкцию завода.

Как сообщает РБК со ссылкой на оперативные материалы Банка России, ЦБ РФ зарегистрировал дополнительный выпуск акций петербургского ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в ОСК). Объем эмиссии и цена продажи бумаг предполагают, что одна из крупнейших в стране верфей может привлечь от акционеров почти 90 млрд рублей.

Судостроительный завод Северная верфь nordsy.spb.ru

В сообщении ЦБ отмечается, что бумаги будут размещаться путем закрытой подписки – "только среди акционеров". Акционеры "Северной верфи" с 2022 года не раскрываются, но в 2021 году 99,3% акций компании в той или иной форме принадлежали государству: 85,7% – ОСК, 13,6% – Росимуществу. В последних квартальных отчетах ПАО говорится, что "в уставном капитале нет долей, находящихся в федеральной собственности". Это может означать, что Росимущество после 2021 года передало ОСК акции петербургского завода.

В рамках дополнительного выпуска в течение года "Северная верфь" намерена разместить 26,7 млн акций по цене 3371 рубль за бумагу номиналом 1 рубль. Таким образом, если выпуск будет размещен полностью, предприятие получит от своих акционеров 89,9 млрд рублей.

Это самая масштабная эмиссия в истории завода. Предыдущая была "закрыта" в конце июня. Тогда "Северная верфь" разместила 2,038 млн акций, то есть в 13 раз меньше, чем планируется теперь. Благодаря эмиссии завод привлек от акционеров 14,6 млрд рублей в денежной форме и 1,85 млрд рублей в виде имущества.

В пресс-службе ОСК не стали комментировать, на какие цели планируется направить привлекаемые "Северной верфью" средства.

Напомним, что "Северной верфи" предстоит масштабная модернизация. Летом 2025 года в ходе Петербургского международного экономического форума губернатор города на Неве Александр Беглoв и председатель совета директоров АО "ОСК" Андрей Костин, подписали сoглашение о реализации соответствующего инвестиционного прoекта.

Известно, что благодаря проекту производительность завoда вырастет в 16 раз, предприятие сможет строить до 11 средне- и крупнотoннажных судов в год. Проект намерены завершить к 2030 году. Стоимость модернизации сейчас оценивается в сумму около 250 млрд рублей.

Как ранее писал РБК, "Северная верфь" закончила 2024 год с рекордным для себя убытком – 7,5 млрд рублей. В последний раз завод заканчивал год с прибылью в 2020-м – тогда она составила 173 млн рублей. В последующие три года фиксировались убытки: 3,5 млрд, 5,9 млрд и 6,9 млрд рублей.

В январе–сентябре 2025 года предприятие вновь показало убыток – 5,8 млрд рублей при выручке 15,8 млрд. Вместе с тем впервые за долгое время сальдо денежных потоков ПАО оказалось положительным и составило 15,9 млрд рублей. В частности, поступления от продажи продукции на 1 октября (29,7 млрд рублей) в 2,3 раза превзошли показатель за тот же период прошлого года, а расходы (20,7 млрд) остались почти такими же.