Из таракана в шпиона: в Германии насекомых превратили в разведчиков

Источник изображения: topwar.ru

В Германии начали всерьез тестировать насекомых в военных и разведывательных задачах. Немецкие СМИ пишут, что стартап Swarm Biotactics при поддержке Бундесвера учится управлять мадагаскарскими тараканами.

Проектом управляет основатель компании Стефан Вильгельм. Идея у команды простая: превратить крупных тараканов в «живые платформы» для разведки. На насекомых крепят мини-рюкзаки с камерами, микрофонами, датчиками и связью. А чтобы таракан шел туда, куда нужно, к его усикам подсоединяют электроды. Небольшой импульс – и он меняет направление, реагируя на собственные инстинкты.

По словам разработчиков, такие тараканы могут пролезть туда, куда не пройдет ни человек, ни техника. Узкие щели, трубы, завалы, подземные ходы, разрушенные здания – для них это обычная среда. В планах – не одиночные «разведчики», а целые рои: десятки, а то и сотни насекомых, которые работают вместе, передают данные и ориентируются даже там, где нет GPS.

Пока проект развивается именно в военном ключе. Стартап уже взаимодействует с немецкими вооруженными силами и обкатывает разведывательные сценарии. Вильгельм отдельно подчеркивает: речь идет только о наблюдении и сборе информации. Ни про оружие, ни про взрывчатку сейчас не говорят. По крайней мере, официально.

При этом у технологии есть и мирная сторона. Ту же схему хотят применять в поисково-спасательных операциях – после землетрясений, обрушений, аварий. Там, где отправлять людей опасно, а собаки просто не пролезут. Маленькое насекомое с камерой потенциально может оказаться полезнее целой группы спасателей.