Lenta.ru

Спутник Starlink потерял контроль из-за аномалии

Фото: John Raoux / AP
SpaceX потеряла спутник Starlink из-за анонмалии на орбите

Один из спутников Starlink столкнулся с аномалией и потерял управление. Об этом говорится в сообщении оператора в X.

Согласно заявлению Starlink, которая принадлежит космической корпорации SpaceX Илона Маска, аномалия со спутником Starlink-35956 случилась 17 декабря. В итоге связь с космическим объектом была потеряна, и на высоте 418 километров спутник, входящий в сеть глобальной группировки, перестали контролировать.

Отмечается, что аномалия привела к выбросу газов из топливного бака и быстрому уменьшению большой полуоси примерно на 4 километра. «Спутник в основном цел, вращается и войдет в атмосферу Земли, где полностью разрушится в течение нескольких недель», — подчеркнули в SpaceX. Инженеры Starlink изучили траектория снижения спутника и гарантировали, что он не представляет опасности для экипажа Международной космической станции (МКС). Спутник был запущен 23 ноября 2025 года.

В заключении в SpaceX заявили, что координируют свои действия с Космическими силами США и НАСА. «Как крупнейший в мире оператор спутниковой группировки, мы глубоко привержены обеспечению безопасности в космосе», — отметили в компании.

В середине декабря выяснилось, что комета 3I/ATLAS изменила цвет на золотой под действием Солнца. Изначально объект был красным.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
МКС
