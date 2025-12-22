Стратегический кадровый резерв ОСК собрали на учебный модуль в ЦМКБ "Алмаз"

Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" стало площадкой для проведения очередного образовательного модуля корпоративной программы развития стратегического кадрового резерва Объединенной судостроительной корпорации. Как сообщили в пресс-службе КБ, двухдневное обучение проходят 30 сотрудников ОСК.

Модульная программа развития резерва "Сила команды" выявляет сотрудников ОСК с высоким потенциалом и подготавливает их к занятию ключевых позиций в структурах предприятий корпорации. Программа является частью долгосрочной стратегии роста и преемственности ОСК.

В течение четырех месяцев резервистов обучают в смешанном очно-дистанционном формате по образовательным и развивающим трекам, которые специально разработаны для перспективных управленцев предприятий.

В составе тридцати участников первой группы программы – представители различных функциональных направлений предприятий ОСК: специалисты из сфер производства, инжиниринга, управления персоналом, финансов, права и др.

"Сегодняшние резервисты – это "золотой фонд" предприятий; работники, которые не просто претендуют на управленческие позиции, а стремятся укрепить корпоративную культуру и развивать ценности корпорации. Попадание в программу "Сила команды" – это признание их профессионализма, – отметила и.о. заместителя гендиректора по персоналу ЦМКБ "Алмаз" Наталия Жданова. – В последнее время ОСК уделяет усиленное внимание развитию кадрового потенциала на всех уровнях и прорабатывает возможности для вертикального карьерного роста внутри команды".

Вторая группа "Силы команды" приступит к обучению в первом квартале 2026 года.