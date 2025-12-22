Войти
Flotprom

Стратегический кадровый резерв ОСК собрали на учебный модуль в ЦМКБ "Алмаз"

240
0
0

Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" стало площадкой для проведения очередного образовательного модуля корпоративной программы развития стратегического кадрового резерва Объединенной судостроительной корпорации. Как сообщили в пресс-службе КБ, двухдневное обучение проходят 30 сотрудников ОСК.

Модульная программа развития резерва "Сила команды" выявляет сотрудников ОСК с высоким потенциалом и подготавливает их к занятию ключевых позиций в структурах предприятий корпорации. Программа является частью долгосрочной стратегии роста и преемственности ОСК.

ЦМКБ "Алмаз"

Almaz-kb.ru


В течение четырех месяцев резервистов обучают в смешанном очно-дистанционном формате по образовательным и развивающим трекам, которые специально разработаны для перспективных управленцев предприятий.

В составе тридцати участников первой группы программы – представители различных функциональных направлений предприятий ОСК: специалисты из сфер производства, инжиниринга, управления персоналом, финансов, права и др.

"Сегодняшние резервисты – это "золотой фонд" предприятий; работники, которые не просто претендуют на управленческие позиции, а стремятся укрепить корпоративную культуру и развивать ценности корпорации. Попадание в программу "Сила команды" – это признание их профессионализма, – отметила и.о. заместителя гендиректора по персоналу ЦМКБ "Алмаз" Наталия Жданова. – В последнее время ОСК уделяет усиленное внимание развитию кадрового потенциала на всех уровнях и прорабатывает возможности для вертикального карьерного роста внутри команды".

Вторая группа "Силы команды" приступит к обучению в первом квартале 2026 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОСК
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 05:14
  • 12385
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 02:30
  • 1
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
  • 21.12 13:37
  • 7
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 21.12 12:07
  • 5
Китай приступил к строительству четвертого авианосца
  • 21.12 08:35
  • 2765
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 07:47
  • 1
В Индонезии проведена презентация самолета Як-130
  • 20.12 23:39
  • 0
Комментарий к "Жизнь не будет прежней: 2026"
  • 20.12 22:15
  • 0
И еще о ПВО - по аналогии с флотом.
  • 20.12 13:26
  • 2
Кабмин подготовил индикаторы повышения уровня технологического развития
  • 20.12 06:55
  • 0
Комментарий к "Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО"
  • 20.12 02:51
  • 0
Комментарий к двум статьям на тему принятия на вооружения ГЗ "Dark Eagle"
  • 20.12 01:03
  • 0
Комментарий к "С-400 или F-35. Почему Турция хочет вернуть России зенитные комплексы?"