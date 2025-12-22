Войти
ЦАМТО

Embraer передала ВВС Португалии первую партию УБС A-29N "Супер Тукано"

239
0
0
УБС A-29N "Супер Тукано" ВВС Португалии
УБС A-29N "Супер Тукано" ВВС Португалии.
Источник изображения: embraer.com

ЦАМТО, 19 декабря. Бразильская Embraer 17 декабря объявила о состоявшейся на предприятии компании OGMA церемонии передачи ВВС Португалии первых пяти УБС A-29N "Супер Тукано".

Как заявил министр обороны Португалии Нуно Мело, поставка "Супер Тукано" позволит не только выполнять традиционные задачи обучения пилотов, но и задействовать самолеты в новых сценариях. В их числе – непосредственная авиационная поддержка и возможность борьбы с БЛА.

В ходе мероприятия Embraer и власти Португалии также подписали письмо о намерениях (LOI), предусматривающее потенциальную возможность создания сборочной линии A-29N в Португалии. Производство самолетов в стране позволит удовлетворить потенциальные потребности других европейских стран и будет способствовать усилению как национальной, так и европейской оборонной промышленности.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку 12 учебно-боевых самолетов A-29N "Супер Тукано" МНО Португалии заключило с бразильской Embraer в декабре 2024 года. Стоимость продажи оценивается в 200 млн. евро (226,9 млн. долл.). Пакет закупки включает 12 УБС, тренажер, сопутствующее оборудование, пакеты логистической поддержки и обучения. Как предполагалось, самолеты поступят на вооружение ВВС Португалии в течение двух-трех лет.

Летные испытания первого предназначенного для ВВС Португалии A-29N "Супер Тукано" начались в июле 2025 года. Перелет первой партии из трех самолетов в Португалию состоялся в августе 2025 года. Все самолеты прошли дооснащение оборудованием, необходимым в соответствии с требованиями НАТО и ВС Португалии, на предприятие OGMA в Алверка-ду-Рибатежу (Португалия).

На текущий момент самолеты A-29 "Супер Тукано" заказаны 22 странами мира. Их налет превышает 600 тыс. часов. Португалия стала первым покупателем версии, специально адаптированной для стран НАТО. Они могут применяться как для подготовки пилотов, так и для нанесения ударов, непосредственной авиационной поддержки Сухопутных войск и ведения разведки в конфликтах низкой интенсивности (например, в Африке).

A-29N "Супер Тукано" – новая версия известного легкого ударного / учебно-тренировочного самолета A-29 "Супер Тукано", сконфигурированная для удовлетворения требований европейских стран НАТО, включая усовершенствованную авионику, терминал спутниковой связи (SATCOM), цифровую систему непосредственной авиационной поддержки (DACAS), новый канал передачи данных Link-16, соответствующий стандартам НАТО, систему видеосвязи, систему GPS-навигации военного образца. A-29N может нести электронно-оптическую станцию наблюдения, пусковые установки ракет, управляемые боеприпасы, два 12,7-мм пулемета и комплект средств самообороны. Вариант A-29N для ВВС Португалии отличается и другим засекреченным оборудованием, запрошенным заказчиком.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Португалия
Продукция
EMB-314
Компании
Embraer
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 05:14
  • 12385
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 02:30
  • 1
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
  • 21.12 13:37
  • 7
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 21.12 12:07
  • 5
Китай приступил к строительству четвертого авианосца
  • 21.12 08:35
  • 2765
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 07:47
  • 1
В Индонезии проведена презентация самолета Як-130
  • 20.12 23:39
  • 0
Комментарий к "Жизнь не будет прежней: 2026"
  • 20.12 22:15
  • 0
И еще о ПВО - по аналогии с флотом.
  • 20.12 13:26
  • 2
Кабмин подготовил индикаторы повышения уровня технологического развития
  • 20.12 06:55
  • 0
Комментарий к "Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО"
  • 20.12 02:51
  • 0
Комментарий к двум статьям на тему принятия на вооружения ГЗ "Dark Eagle"
  • 20.12 01:03
  • 0
Комментарий к "С-400 или F-35. Почему Турция хочет вернуть России зенитные комплексы?"