Embraer передала ВВС Португалии первую партию УБС A-29N "Супер Тукано"

ЦАМТО, 19 декабря. Бразильская Embraer 17 декабря объявила о состоявшейся на предприятии компании OGMA церемонии передачи ВВС Португалии первых пяти УБС A-29N "Супер Тукано".

Как заявил министр обороны Португалии Нуно Мело, поставка "Супер Тукано" позволит не только выполнять традиционные задачи обучения пилотов, но и задействовать самолеты в новых сценариях. В их числе – непосредственная авиационная поддержка и возможность борьбы с БЛА.

В ходе мероприятия Embraer и власти Португалии также подписали письмо о намерениях (LOI), предусматривающее потенциальную возможность создания сборочной линии A-29N в Португалии. Производство самолетов в стране позволит удовлетворить потенциальные потребности других европейских стран и будет способствовать усилению как национальной, так и европейской оборонной промышленности.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку 12 учебно-боевых самолетов A-29N "Супер Тукано" МНО Португалии заключило с бразильской Embraer в декабре 2024 года. Стоимость продажи оценивается в 200 млн. евро (226,9 млн. долл.). Пакет закупки включает 12 УБС, тренажер, сопутствующее оборудование, пакеты логистической поддержки и обучения. Как предполагалось, самолеты поступят на вооружение ВВС Португалии в течение двух-трех лет.

Летные испытания первого предназначенного для ВВС Португалии A-29N "Супер Тукано" начались в июле 2025 года. Перелет первой партии из трех самолетов в Португалию состоялся в августе 2025 года. Все самолеты прошли дооснащение оборудованием, необходимым в соответствии с требованиями НАТО и ВС Португалии, на предприятие OGMA в Алверка-ду-Рибатежу (Португалия).

На текущий момент самолеты A-29 "Супер Тукано" заказаны 22 странами мира. Их налет превышает 600 тыс. часов. Португалия стала первым покупателем версии, специально адаптированной для стран НАТО. Они могут применяться как для подготовки пилотов, так и для нанесения ударов, непосредственной авиационной поддержки Сухопутных войск и ведения разведки в конфликтах низкой интенсивности (например, в Африке).

A-29N "Супер Тукано" – новая версия известного легкого ударного / учебно-тренировочного самолета A-29 "Супер Тукано", сконфигурированная для удовлетворения требований европейских стран НАТО, включая усовершенствованную авионику, терминал спутниковой связи (SATCOM), цифровую систему непосредственной авиационной поддержки (DACAS), новый канал передачи данных Link-16, соответствующий стандартам НАТО, систему видеосвязи, систему GPS-навигации военного образца. A-29N может нести электронно-оптическую станцию наблюдения, пусковые установки ракет, управляемые боеприпасы, два 12,7-мм пулемета и комплект средств самообороны. Вариант A-29N для ВВС Португалии отличается и другим засекреченным оборудованием, запрошенным заказчиком.