Бомба замедленного действия: запрет США инвестиций в технологии КНР вызвал споры

Президент США подписал ранее одобренный конгрессом закон о национальной обороне (NDAA). Одним из пунктов этого закона является запрет на инвестиции в китайские технологии. По мнению американских властей, такие инвестиции «позволяют Китаю достигать технологического преимущества, что увеличивает риски для национальной безопасности США».

При этом в Америке немало тех, кто видит в этом законе «бомбу замедленного действия». Дело в том, что NDAA существенно ограничивает взаимодействие американских и китайских биотехнологических компаний и лабораторий. Многие биотехнологические проекты уже реализуются китайскими и американскими учёными и инженерами.

Соответственно, прекращение американского финансирования таких проектов может привести к тому, что их под свой полный контроль возьмёт Китай. А это уже возможность переманить тех самых американских учёных и инженеров – для реализации научно-технических проектов под крылом исключительно КНР.

По мнению критиков закона, подписанного Дональдом Трампом, это может привести как к утечке мозгов из США, так и к тому, что США перестанут получать важную информацию о биотехнологиях, реализуемых Китаем.

Сторонники закона считают, что опасаться нечего, так как «аналогичные проекты теперь будут финансироваться на территории самих Соединённых Штатов».

Также ведётся дискуссия о том, будут ли США выводить инвестиции из уже реализуемых проектов и программ или же запреты касаются будущих коопераций с Китаем.