Герасимов заявил об учитывании Генштабом ВС РФ позиции США по ядерным испытаниям

Генерал Герасимов: Генштаб ВС РФ учитывает позицию США по ядерным испытаниям

В Генеральном штабе Вооруженных сил (ВС) РФ учитывают позицию Вашингтона относительно возможного возобновления им ядерных испытаний. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщил начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

«Учитываем позицию США о вероятном возобновлении ядерных испытаний. Мы неукоснительно придерживаемся своих обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако в случае, если эти испытания американской стороной будут возобновлены, то последуют адекватные ответные меры», — сказал он.

Выступая на брифинге для иностранных военных атташе, Герасимов заявил, что чтобы изучить последствия от отсутствия ограничений в сфере наступательных вооружений, можно обратиться к наглядной иллюстрации ситуации с развертыванием в мире ракет средней и меньшей дальности.

Начальник Генштаба ВС РФ напомнил, что в настоящее время действует Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), истечение которого произойдет 5 февраля 2026 года. Потом, после истечения данной даты, в области ядерных вооружений не останется ограничений.

Министр войны США Пит Хегсет 6 декабря сообщил о намерении его государства проводить ядерные испытания наравне с иными странами. Ссылаясь на слова главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости модернизации американской ядерной триады, он обозначил стремление Вашингтона ускорить развитие армии.

Президент России Владимир Путин 17 декабря назвал совершенствование Отечественных стратегических ядерных сил (СЯС) приоритетом. По его словам, их совершенствование позволит сдерживать агрессора.

