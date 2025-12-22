ВМС США выбрали проект десантного корабля LST 100 группы Damen

5 декабря 2025 года морской министр США Джон К. Фелан объявил, что ВМС США и Корпус морской пехоты США выбрали проект десантного корабля LST 100 международной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группы Damen Shipyards Group для строительства по программе средних десантных кораблей Landing Ship Medium (LSM). 9 декабря это подтвердила в своем пресс-релизе и сама группа Damen.

Изображение десантного корабля проекта Damen LST 100 в исполнении для ВМС США (с) Damen Shipyards Group

Программа LSM предусматривает строительство на американских верфях для ВМС США до 35 относительно недорогих и простых кораблей умеренного размера, которые должны повысить возможности по транспортировке и высадке подразделений морской пехоты США в условиях боевых действий на Тихоокеанском театре. Первоначально ВМС и морская пехота США рассматривали возможность проектирования для этого кораблей специальной конструкции. Однако в начале 2025 года Командование военно-морских систем США (NAVSEA) для ускорения программы опубликовала запрос на предоставление информации (RFI) для промышленности, в котором предусматривалось требование использования уже существующего проекта корабля. Ранее группа Damen уже построила один десантный корабль своего проекта LST 100 для Нигерии (LST 1314 Kada, введенный в строй в 2022 году), что дало возможность представителям NAVSEA посетить данный корабль и ознакомиться с его конструкцией.

По словам морского министра США Джона Фелана, выбор проекта Damen LST 100 является "оперативно обоснованным и финансово дисциплинированным решением", которое позволит поставить ВМС и морской пехоте США океанские транспортные суда, способные к высадке на берег, в "ответственные сроки". После окончательного списания классических танкодесантных кораблей из состава ВМС США в 1990-е годы, в настоящее время подобные возможности имеются только у армии США, которая располагает небольшим флотом из восьми транспортно-десантных кораблей LSV типа General Frank S. Besson.

Американские СМИ сообщают, что выбор проекта Damen LST 100 по программе LSM окончательно разрешает тормозившие данную программу давние противоречия между ВМС США и Корпусом морской пехоты США о том, следует ли закупить несколько высокотехнологичных специализированных дорогостоящих кораблей - предпочтение ВМС США - или большое количество более дешевых и простых кораблей, как того требовал Корпус морской пехоты США. Первоначально ВМС склонялись к закупке более дорогостоящего высокотехнологичного проекта, однако затем отменили соответствующий тендер и в начале 2025 года с перезапуском программы NAVSEA стало искать более дешевые альтернативы. "Концептуальный проект [для высокотехнологичного LSM] вызвал предложения, которые были просто нереализуемыми", - заявил CNO (командующий) ВМС США адмирал Дэрил Кодл в видеообращении.

После этой смены курса первоначально приоритетным доступным вариантом для флота стал вариант транспортно-десантного корабля типа General Frank S. Besson армии США, который должен был быть построен компанией Bollinger. В апреле 2025 года ВМС США объявили о планах сотрудничества с Bollinger по строительству прототипа LSM на основе проекта корабля General Frank S. Besson, но одновременно сообщили, что запросили пакет технических данных по проекту LST 100 группы Damen.

"Мы отобрали проверенные, находящиеся в эксплуатации конструкции… и затем тщательно изучили их с точки зрения технологичности производства, характеристик и компромиссов", - сказал адмирал Кодл. На основе этого анализа ВМС и Корпус морской пехоты США совместно остановили свой выбор на проекте Damen LST 100 для программы LSM, которая (по мнению морской пехоты) будет включать как минимум 35 единиц.

"Грузоподъемность LST 100, возможность размещения вертолетов, спальные места и кран делают его отличным выбором", - сказал командующий Корпусом морской пехоты США генерал Эрик М. Смит. В настоящее время один построенный корабль проекта LST 100 используется ВМС Нигерии. В ноябре 2024 года армия Австралии объявила о выборе проекта Damen LST 100 для постройки восьми кораблей по своей программе LAND 8710 Phase 2A Littoral Manoeuvre Vessel - Heavy (LMV-H) транспортно-десантных средств.

Выбор проекта по программе LSM - это второй объявленный шаг в рамках плана нового морского министра США Фелана Golden Fleet ("Золотой флот") по переоснащению корабельного состава ВМС США. Первым шагом стала отмена программы строительства фрегатов типа Constellation. По опыту истории с фрегатами типа Constellation, успех программы LSM, вероятно, будет зависеть от того, смогут ли ВМС США адаптировать проект LST 100 к своим уникальным требованиям, создать функциональный проект и избежать внесения изменений в конструкцию во время строительства.

Министр Фелан заявил о своем намерении строго запретить внесение изменений в конструкцию корабля на этапе строительства. "Мы будем учитывать требования наших военнослужащих, преобразовывать их в устойчивые, технологичные проекты и придерживаться их после утверждения. Если кто-то хочет внести в них изменения, я зарезервировал пятницу в 17:00 в своем кабинете для принятия решений по изменениям - никаких отклонений, никаких задержек", - написал Фелан в сообщении в социальных сетях.

ВМС США заявляют, что хотят использовать готовый проект Damen без существенных модификаций и начать получение кораблей в 2029 году. Проектированием варианта для ВМС США займется сама группа Damen, но название американской верфи-строителя пока не объявлено. Однако австралийская компания Austal получила контракт на проектирование варианта LST 100 для австралийской армии, поэтому ее американский филиал Austal USA может рассматриваться в качестве приоритетного кандидата для постройки и американского варианта этого корабля.

Непосредственным проектантом Damen LST 100 (Landing Ship Transport 100) является голландская верфь Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) во Флиссингене, выступающая центром военно-морских компетенций Damen. Корабль проекта LST 100, согласно последним спецификациям Damen, имеет вместимость 1300 двт и грузоподъемность 500 тонн, наибольшую длину 100,68 м, наибольшую ширину 16 м и осадку в полном грузу 3,58 м. Энергетическая установка дизельная двухвальная состоит из двух дизельных двигателей Caterpillar / Cat 3516 класса C, для выработки электроэнергии установлены четыре дизель-генератора Caterpillar C-18. Скорость полного хода 14 узлов, дальность плавания 3890 миль на скорости 14 узлов, или 7530 миль на скорости 10 узлов. Автономность 15 суток. Экипаж 32 человека, корабль имеет возможность приема от 250 до (на короткое время) более 450 человек десанта. Корабль оборудован 25-тонным палубным краном и носовой, кормовой и бортовыми рампами, имеет большую вертолетную площадку и способен нести два десантных катера типа LCVP или аналогичных. Общая площадь десантных и грузовых палуб 1020 кв. м. Вооружение яыляется опциональным.

Построенный по проекту Damen LST 100 десантный корабль ВМС Нигерии LST 1314 Kada, верхний снимок - май 2022 года, нижний снимок - ноябрь 2023 года (с) ВМС Нигерии