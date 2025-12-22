Названы задачи FPV-перехватчиков в системе ПВО

Леонков: FPV-перехватчики усилят пушечные системы ПВО

FPV-дроны, которые используют для перехвата беспилотников противника, усилят пушечные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) ближнего радиуса. Задачи аппаратов в системе противовоздушной обороны (ПВО) назвал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с News.ru.

«FPV-перехватчики призваны закрыть ту зону, с которой не справляются пушечные ЗРК ближнего действия. Когда летит целый рой дешевеньких беспилотников, но каждый несет боезаряд, то что-то успеваешь сделать, а что-то нет. Оператор непосредственно участвует в этом. Он визуально отслеживает, подгоняет свой дрон и дальше происходит поражение цели», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что зенитные беспилотники должны стать штатным элементом системы ПВО. В частности, они могут прикрывать войска в обороне и на марше, а также тыловые объекты.

В ноябре военнослужащий специального подразделения с позывным Гуантанамо рассказал, что российский FPV-дрон «Бумеранг» показывает высокую эффективность как средство ПВО. Аппараты используют для перехвата тяжелых гексакоптеров противника.