Войти
Lenta.ru

Названы задачи FPV-перехватчиков в системе ПВО

246
0
0
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Леонков: FPV-перехватчики усилят пушечные системы ПВО

FPV-дроны, которые используют для перехвата беспилотников противника, усилят пушечные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) ближнего радиуса. Задачи аппаратов в системе противовоздушной обороны (ПВО) назвал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с News.ru.

«FPV-перехватчики призваны закрыть ту зону, с которой не справляются пушечные ЗРК ближнего действия. Когда летит целый рой дешевеньких беспилотников, но каждый несет боезаряд, то что-то успеваешь сделать, а что-то нет. Оператор непосредственно участвует в этом. Он визуально отслеживает, подгоняет свой дрон и дальше происходит поражение цели», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что зенитные беспилотники должны стать штатным элементом системы ПВО. В частности, они могут прикрывать войска в обороне и на марше, а также тыловые объекты.

В ноябре военнослужащий специального подразделения с позывным Гуантанамо рассказал, что российский FPV-дрон «Бумеранг» показывает высокую эффективность как средство ПВО. Аппараты используют для перехвата тяжелых гексакоптеров противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бумеранг
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 05:14
  • 12385
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 02:30
  • 1
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
  • 21.12 13:37
  • 7
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 21.12 12:07
  • 5
Китай приступил к строительству четвертого авианосца
  • 21.12 08:35
  • 2765
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 07:47
  • 1
В Индонезии проведена презентация самолета Як-130
  • 20.12 23:39
  • 0
Комментарий к "Жизнь не будет прежней: 2026"
  • 20.12 22:15
  • 0
И еще о ПВО - по аналогии с флотом.
  • 20.12 13:26
  • 2
Кабмин подготовил индикаторы повышения уровня технологического развития
  • 20.12 06:55
  • 0
Комментарий к "Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО"
  • 20.12 02:51
  • 0
Комментарий к двум статьям на тему принятия на вооружения ГЗ "Dark Eagle"
  • 20.12 01:03
  • 0
Комментарий к "С-400 или F-35. Почему Турция хочет вернуть России зенитные комплексы?"