Арахамия: мирное соглашение для Украины будет либо плохое, либо очень плохое

Возможен и третий вариант, при котором мирного соглашения не будет вообще

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Мирное соглашение для Киева будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет вообще. С таким заявлением на форуме "Украина и мир впереди 2026" выступил председатель фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Мы понимаем, <...> что оно (мирное соглашение - прим. ТАСС) будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет", - приводит слова Арахамии издание "Страна".

На вопрос о вероятности заключения соглашения на нынешнем этапе переговоров, Арахамия отметил, что при существующем давлении американцев шансы есть, в то время как без участия американцев шансов на соглашение не будет. Кроме того, по мнению Арахамии, гарантии безопасности, при которых в случае военной агрессии страны НАТО в течение 72 часов должны собраться и провести консультации, слабы, и Украину это не устраивает.

Ранее американская газета Politico сообщила, что США усилили давление на Украину, чтобы добиться от нее уступок для прекращения конфликта. В последние недели в Европе, в частности в Лондоне и Берлине, состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием лидеров ведущих европейских стран, в том числе Великобритании, Франции и Германии, а также Владимира Зеленского. На встречах обсуждался мирный план США, направленный на прекращение военных действий на Украине с учетом требований России.

14 и 15 декабря в Берлине прошли несколько раундов переговоров представителей США и Украины. В состав делегации США вошли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвовали Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Позже стало известно, что в конце недели украинская делегация направится для продолжения переговоров в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль ожидает от американской стороны по мере готовности информацию об итогах работы с европейцами и украинцами по урегулированию конфликта.