Карающий луч: флот активно готовится к внедрению лазерных систем ПВО

Япония начинает испытания 100-киловаттной установки на корабле JS Asuka, а Россия обкатывает в зоне СВО систему «Посох»

Ведущие морские державы вступили в решающую фазу испытаний лазерных систем ПВО. В Японии на экспериментальное судно JS Asuka уже установлена 100-киловаттная пушка, способная выжигать дроны со скоростью света; Китай экспериментирует с размещением на кораблях сухопутной лазерной установки LY-1; Великобритания планирует вооружать свои эсминцы лазерами DragonFire уже в 2026 году. В России есть как минимум две разработки, способные работать как на суше, так и на море. Одна из них — система «Посох» — уже испытана на полигонах и проходит боевую обкатку в зоне СВО. По какой причине именно корабли могут стать идеальной платформой для лучевого оружия и почему их функцией будет прежде всего защита от массовых атак беспилотников — в материале «Известий».

Что такое лазерная система ПВО

Лазерную систему противовоздушной обороны мощностью 100 кВт устанавливают на экспериментальный корабль ВМС Японии JS Asuka. Испытания планируется начать в феврале 2026 года. Компания ATLA разработала эту систему специально для применения на кораблях. Проект стартовал в 2018 году, к февралю 2023-го был создан демонстрационный образец. И вот теперь он готов к применению.

Почему японцы планируют устанавливать систему именно на кораблях? Ни танк, ни специальная наземная боевая машина пока не могут дать то количество энергии, которое требуется мощным лазерам для непрерывной боевой работы. А современные корабли имеют и необходимую для этого энергетическую установку, которая может обеспечить питанием лазерную систему, и место, где можно разместить многотонные механические системы управления и наведения боевого лазера.

Экспериментальный корабль ВМС Японии JS Asuka Источник изображения: Фото: JMSDF

Какие преимущества дают подобные системы ПВО? Во-первых, лазер воздействует на цель со скоростью света — для удара достаточно держать ее в прицеле. Во-вторых, при соответствующем резерве энергии лазер может поражать большое количество целей одну за другой с высочайшей скоростью. В-третьих, стоимость лазерного «выстрела» значительно ниже, чем зенитной ракеты — даже не в разы, а на порядки.

У такой системы есть и минусы. Лазер может гарантированно сбивать легкие, небольшие летательные аппараты, то есть его использование эффективно против дронов. Но ему сложнее поражать тяжелые и защищенные от теплового нагрева объекты — такие, как крупнокалиберные снаряды или боеголовки баллистических ракет. Для уничтожения цели лазеру надо воздействовать на нее какое-то время — вплоть до нескольких секунд. Современные системы наведения могут обеспечить удержание цели в фокусе лазерной «пушки», но, тем не менее, объекты с высокой скоростью имеют больше шансов уцелеть.

Китайская самоходная лазерная установка LY-1 Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ethan Hunter

Еще один минус — относительно невысокая дальность действия: энергия лазерного луча рассеивается в атмосфере, и уничтожение на большом расстоянии требует мегаваттной мощности.

Таким образом, с учетом всех описанных факторов, на лазерные системы надеются в первые очередь флоты и прежде всего для борьбы с малоразмерными целями.

Какие страны разрабатывают лазерные системы

Япония — не единственная страна, разрабатывающая такие системы. США занимаются применением лазеров на флоте уже более десяти лет. Первая американская лазерная система вооружения LaWS мощностью 30 кВт была развернута на борту эсминца USS Ponce в Персидском заливе в 2014 году. Сейчас американцы пошли дальше и ведут работы с более мощными установками для эсминцев класса Arleigh Burke.

Лазерная установка LaWS, установленная на борту американского эсминца Источник изображения: Фото: Global Look Press/John F. Williams

Великобритания приняла решение об установке испытанных на земле высокоэнергетических лазеров DragonFire на своих эсминцах типа 45 к 2027 году. Основная задача — защита кораблей от беспилотников и ракет. Причем речь идет именно о защите на последнем рубеже — на расстоянии не более 1.5–2 км от корабля. В случае успешного развертывания системы в соответствии с графиком, Великобритания станет первой европейской страной, которая начала использовать лазерное оружие на своих кораблях.

Испытание британской лазерной установки DragonFire Источник изображения: Фото: Global Look Press/British Defence Ministry

Китай также ведет эксперименты с размещением боевых лазеров на кораблях. На масштабном военном параде в Пекине 3 сентября 2025 года была показана сухопутная самоходная лазерная установка LY-1. А уже 30 ноября в китайских соцсетях появились фотографии, на которых эта система установлена на палубе грузового судна типа Ro-Ro. Это показывает интерес Китая к переносу лазеров на морской театр боевых действий.

Какие лазерные системы разрабатывают в России

Россия традиционно входит в число мировых лидеров по разработке лазерных технологий. Именно у нас на вооружении РВСН уже несколько лет состоят боевые системы «Пересвет». В последние месяцы в зоне специальной военной операции отмечалось применение опытных боевых лазерных систем именно для поражения вражеских дронов.

В рамках проекта «Посох» российская компания LaserBazz создала прототип боевой лазерной установки, которая уверенно поражает дроны на дальности 500 м. Испытания проводились в июле 2025 года на одном из полигонов на северо-западе России. Прямо сейчас комплекс ПВО «Посох» должен проходить обкатку в зоне СВО. А следом за первой версией ведутся работы и над более мощной системой, с дальностью действия до 1,5 км. Вполне вероятно, что именно этот усовершенствованный комплекс и будет в итоге принят на вооружение.

Боевой лазерный комплекс «Пересвет» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В октябре этого года мобильный лазер, который может применяться в том числе на кораблях, представил на выставке «Интерполитех-2025» российский оптический холдинг «Швабе» корпорации «Ростех». Комплекс способен уничтожать цели типа дронов с высокой скорострельностью, переключаясь с одной пораженной цели на другую.

Конечно, не все детали и не по всем разработкам попадают в открытый доступ, но работы точно ведутся, и дальше дело за малым — пройдя испытания на суше, лазерные комплексы будут установлены на корабли ВМФ России и дадут высокоэффективную защиту от дронов на последнем рубеже обороны.

Дмитрий Корнев