25-мегаваттный российский промышленный двигатель показал КПД более 39%

Новый российский промышленный (индустриальный) двигатель АЛ-41СТ-25, предназначенный для газоперекачивающих агрегатов, после доработки передан на компрессорную станцию «Арская» для опытно-промышленной эксплуатации. В конструкцию АЛ-41СТ-25 внедрено 7 технических улучшений, разработанных по результатам испытаний опытного образца на той же станции. Усовершенствованный двигатель создан для замены зарубежных аналогов.

По информации Объединенной двигателестроительной корпорации, доработки выполненные инженерами ОКБ им. А. Люльки затронули газодинамику проточной части, воздушную и масляную системы, что повысило эффективность, мощность и надежность.

По итогам приемо-сдаточных испытаний двигатель демонстрирует КПД 39,3% в условиях ISO при мощности 25 МВт, что является максимальным показателем в данном классе. Конструкция сохраняет эффективность при повышенных температурах окружающего воздуха. Компактность и модульность агрегата обеспечивают упрощенные установку, ввод в эксплуатацию и обслуживание.

АЛ-41СТ-25 относится к новому поколению промышленных двигателей, созданных на базе газогенератора отечественного авиационного двигателя АЛ-41Ф для истребителей. На его основе планируется создать семейство приводов мощностью 25, 32 и 42 МВт.