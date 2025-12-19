Войти
В США назвали главную проблему украинских С-300

Фото: Ukrainian Air Force
TWZ: Единственный источник новых ракет для ЗРС С-300 — Россия

Киев планирует получить дополнительные ракеты для зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300, которые оплатит Норвегия, однако единственным источником новых перехватчиков остается Россия. Главную проблему украинских С-300 назвало американское издание TWZ.

Осло профинансирует покупку ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках нового пакета помощи. В публикации подчеркнули, что Киев испытывает острую необходимость в большом количестве зенитных ракет.

«Единственным известным источником ракет-перехватчиков нового производства для систем С-300 на сегодняшний день является Россия, что сразу же вызывает вопросы о том, откуда возьмутся ракеты, за которые Норвегия планирует платить», — говорится в материале.

Автор напомнил, что ранее Украине передали одну батарею С-300ПМУ из Словакии. Осталось всего две страны-члена НАТО, которые эксплуатируют С-300. В арсенале Болгарии находится два дивизиона С-300ПМУ, а Греция располагает системами С-300ПМУ-1. При этом в публикации подчеркнули, что достоверно неизвестно, сколько ракет находится на вооружении этих стран и в каком они состоянии.

Ранее в декабре журнал Military Watch Magazine писал, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot научили трюку российских ЗРС С-300. «Патриоты» получат новую пусковую установку, которая позволит поражать расположенные позади системы цели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Греция
Норвегия
Россия
Словакия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
С-300
С-300П
С-300ПМУ-1
Проекты
NATO
