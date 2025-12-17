MWM: Зенитные ракетные комплексы Patriot научили трюку российских С-300

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot научили трюку российских систем С-300. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Изначально Patriot умеет перехватывать цели в секторе 120 градусов спереди, для уничтожения воздушных аппаратов сзади пусковой установке ЗРК было необходимо разворачиваться. Теперь американская система получит новую пусковую установку, позволяющую поражать цели, расположенные позади ЗРС. Подобное свойство имеет С-300, принятая на вооружение Советской армии в 1978 году, а также большинство современных китайских систем.

Ранее Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в журнале «Национальная оборона» сообщил, что российская система противовоздушной обороны С-400 превосходит американский Patriot в мобильности и разнообразии целей.

В ноябре издание MWM заметило, что российские зенитные ракетные системы С-400 успешно отразили беспрецедентную атаку украинских снарядов Army TACtical Missile System (ATACMS) американского производства и эффективно применяются против систем Patriot, поставленных Украине рядом западных стран.