MWM: Российские С-400 успешно отразили беспрецедентную атаку украинских ATACMS

Российские зенитные ракетные системы С-400 успешно отразили беспрецедентную атаку украинских снарядов Army TACtical Missile System (ATACMS) американского производства и эффективно применяются против систем MIM-104 Patriot, поставленных Украине рядом западных стран. О победе оружия России заявило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Журнал напоминает, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины на Воронежскую область С-400 успешно перехватили четыре баллистические ракеты ATACMS. «Расширение атак баллистических ракет с использованием этих систем, против которых давно выступал Вашингтон, было интерпретировано аналитиками как часть усилий стран западного мира оказать давление на Россию с целью приостановки боевых действий на условиях, выгодных для западных интересов», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что Вооруженные силы России успешно выявили место старта ATACMS с подконтрольной Киеву территории и нанесли удар по соответствующим пусковым установкам.

Журнал напоминает, что С-400 успешно применяется против широкой номенклатуры воздушных целей, включающей самолеты, баллистические и крылатые ракеты, а также ракеты класса «земля-воздух» американской системы Patriot. «Ракеты класса "земля-воздух", выпущенные MIM-104 Patriot, летают со скоростью всего 3,5 числа Маха, а некоторые источники сообщают о максимальной скорости 5 чисел Маха, в то время как ракеты, выпущенные С-400, летают со скоростью, превышающей 14 чисел Маха, что позволяет им без труда поражать цели», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что кроме специальной военной операции системы С-400 отлично себя показали в ходе недавнего Индо-пакистанского конфликта.

В августе издание со ссылкой на командующего Военно-воздушными силами Индии, главного маршала авиации Амара Прита Сингха заметило, что российские С-400 «изменили правила игры» в конфликте между Нью-Дели и Исламабадом.