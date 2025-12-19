Войти
Российскому «Искандеру-М» увеличили дальность

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости.

На Украине заявили об увеличении дальности российских ракет «Искандер-М»

Вооруженные силы России начали применять в рамках СВО новые баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Дальность изделий увеличили до тысячи километров, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

На Украине заявили, что модернизированный «Искандер» отличает уменьшенная боевая часть, которая позволила увеличить объем топлива. При этом на всей траектории полета ракета может совершать маневры, снижающие вероятность перехвата. В сообщении подчеркнули, что пока официального подтверждения этой информации нет.

Базовая ракета 9М723 способна поражать цели на дальности около 500 километров. При этом масса боевой части составляет 480 килограммов. Каждая пусковая установка ОТРК несет две баллистические ракеты.

В феврале обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт, комментируя сообщения о разработке нового «Искандера», допустил, что ОТРК позволит наносить удары по удаленным аэродромам на Украине.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
9М723
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
