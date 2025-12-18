Первый коммерческий заказчик новых Ту-214 выбирает Суперджет и Ил-114-300

В декабре 2025 года стало известно о том, что российская авиакомпания «ЮВТ Аэро» видит перспективы обновления своего парка в приобретении 5 самолетов «Суперджет» новой импортозамещенной серии и 9 Ил-114-300. Эта информация интересна тем, что именно этот перевозчик из Татарстана должен был стать первым заказчиком новых серийных Ту-214, которые, в свою очередь, должен был выпускать Казанский авиазавод.

По информации из местного издания «БИЗНЕС Onilne», в «ЮВТ Аэро» больше не надеются на скорое получение ранее заказанных Ту-214. Казанский авиазавод не может начать нормальное серийное производство «двести четырнадцатых», которое на предприятии обещали наладить в 2022-2024 годах. Между тем, авиакомпания, базирующаяся рядом с заводом, могла бы стать отличной базой для ввода Ту-214 новой серии в эксплуатацию в гражданской авиации. Причем как пишут местные журналисты, «когда во второй половине 2022 года руководством России принималось решение о том, возобновлять или нет серийное производство лайнера, Минниханов (глава Татарстана — прим.ред.), чтобы склонить чашу весов в пользу первого варианта, заявил о том, что республика закажет четыре самолета для ЮВТ«.

Надо отдать должное перевозчику. Там реально готовились и ждали свои новые воздушные суда. В «ЮВТ Аэро» начали формировать экипажи, переучили 6 пилотов — готовили на тренажерах, весной 2025 года должна была начаться лётная практика. Планы по поставкам изначально были вполне реальные — компания должна была получить 2 Ту-214 с завода в октябре 2024 года, еще 2 в сентябре 2025 года. При успешном вводе машин в строй планировали взять еще 6 новых Ту-214. Но ситуация с запуском производства Ту-214 в Казани пошла не по плану. Об этом «Техносфера. Россия» рассказывала в своем материале.

В общем, пока по факту есть один новый Ту-214, он полетел в конце 2024 года. К нему присоединится в конце 2025 года (скорее всего, «под Новый год») второй. Обе машины «ЮВТ Аэро» не получит, а у компании парк неновых иностранных самолетов Bombardier CRJ200. Причем, что интересно, первый новый Ту-214 завод продал в варианте бизнес-джета российской компании «Согаз». Для тех, кто не в теме: «ЮВТ Аэро» это не бедный региональный перевозчик, а фактически часть большой компании «Татнефть». Поэтому когда Казанский авиазавод не поставил обещанные Ту-214 перевозчику в срок, то в суде его представителям пришлось отвечать перед «Татнефтью». В июле 2025 года суд обязал авиастроителей выплатить компании 6,2 млрд рублей. Осенью 2025 года появился второй иск — на 11,7 млрд рублей…

Всё это, конечно, грустно на фоне реально продвигающейся сертификационной программы испытаний по МС-21 и таких же программ по самолетам «Суперджет» и Ил-114-300. Кстати, буквально недавно мы о них рассказывали.

Отсюда и вполне логичное решение от руководства «ЮВТ Аэро» присмотреться к новым Суперджетам и Ил-114-300. Тем более, что даже если Казанский авиазавод всё-таки начнет выпускать Ту-214 хотя бы по 2-3 машины в год, то очередь до перевозчика дойдет не раньше 2029-2030 годов (тут регионалов отодвинули из-за большой политики — КАЗ хочет поставить машины правительственному авиаотряду СЛО «Россия» и показать первым лицам страны, что всё на самом деле будет хорошо). Понятно, что Ту-214 можно было бы заменить МС-21, но его будут делать основной машиной «Аэрофлота» в первые годы после начала серийного производства, и до компаний типа «ЮВТ Аэро» тоже очередь дойдет не скоро.

С другой стороны, на примере перевозчика из Татарстана можно вполне отчетливо видеть, что в один Казанский авиазавод всё в нашей гражданской авиации не упирается. Будут летать на новых «Суперджетах» с российскими двигателями ПД-8 и Ил-114-300 — с ТВ7-117СТ-01. Местным СМИ, судя по тональности изложения всей истории с «ЮВТ Аэро», это не нравится. Что поделать, разное бывает. Главное, не мыслить местечковыми категориями неофеодальной раздробленности 1990-х годов, когда каждый в своем углу что хотел, то и делал, а в итоге страна едва не потеряла гражданский авиапром.