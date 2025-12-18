Перспективный российский сверхзвуковой пассажирский самолет примерил двигатели РД-93МС

В России продолжается программа по разработке сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения. В декабре 2025 года стало известно о проведении на наземном стенде в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) испытаний демонстратора двигателя и системы снижения шума на взлетных режимах. Для демонстратора был использован современный отечественный двигатель РД-93МС. Что это за силовой агрегат и какие испытания проводились?

Начнем с того, что РД-93 — это турбореактивный двухконтурный двухвальный двигатель, который на предприятии «ОДК-Климов», создали для боевых самолетов. Основным его потребителем является Китай, где РД-93 используется на легком истребителе Chengdu FC-1 Xiaolong (Ченду FC-1 Сяолун) и его пакистанской версии JF-17 Thunder (JF-17 Тандер) — самолет является «глубокой переработкой» МиГ-21, в которой участвовали в свое время российские инженеры. В свою очередь, РД-93 — это развитие двигателя РД-33, который используется в разных модификациях истребителя МиГ-29/МиГ-35. Конструкция РД-93 периодически дорабатывается, например, в 2020 году сообщалось о появлении очередной модернизированной версии РД-93МА с тягой на форсаже 9300 кгс, а также идущей с ней в комплекте системе автоматического управления БАРК-93МА и коробке самолетных агрегатов КСА-54М.

Российский авиадвигатель РД-93МА для истребителя JF-17 Block 3, 2020 год. Источник: ОАК

Непосредственно вариант двигателя РД-93МС, о котором 16 декабря 2025 года впервые упомянули официально в новости о наземных испытаниях в ЦАГИ демонстраторов технологий перспективного сверхзвукового пассажирского самолета, ранее нигде в СМИ не фигурировал. Не стоит сразу объявлять этот двигатель готовым решением для будущего лайнера нового поколения, тем более что в ЦАГИ об этом сразу сообщили: Сформирован перечень критических технологий, который необходим для создания нового двигателя. РД-93МС адаптирован для применения в составе демонстратора. Полученные результаты по итогам завершающейся в 2025 году программы исследований будут использованы при формировании облика экспериментального газогенератора и в целом двигателя-демонстратора.

Двигатель нового поколения для перспективного российского сверхзвукового пассажирского самолета требует немало новых решений. Например, на демонстраторе в ЦАГИ на макете будущего самолета разместили два РД-93МС с новыми воздухозаборниками и плоскими реактивными соплами с косыми срезами. По информации испытателей, такой вид сопла был применен впервые в отечественной практике. При подобной компоновке задняя часть фюзеляжа экранирует струю на небольшом расстоянии от среза сопла. В аэродинамических трубах были получены «характеристики воздухозаборного устройства выше стандартных значений, а потери тяги плоского реактивного сопла показали приемлемые для демонстратора характеристики».

Плоское реактивное сопло с косым срезом на наземных испытаниях по программе сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения. Источник: ЦАГИ, 2025 год.

Вообще разработка нового двигателя для такой машины интересна еще и тем, что влечет за собой большой объем научных исследований. Ставятся задачи по максимальному облегчению двигателя и использования новых материалов в его конструкции. Например, ведётся разработка специальной армированной керамики для проектирования деталей силовой установки. Речь идет не просто о квалификационных испытаниях новых материалов, а каждой конкретной детали, которая будет испытывать наиболее сильные нагрузки. Сегодня формируется предварительный облик двигателей и силовых установок, а также проводятся предварительные их исследования на экспериментальных образцах отдельных элементов, узлов и систем.

Как уже рассказывала ранее «Техносфера. Россия «, в планах участников проекта по созданию нового отечественного сверхзвукового пассажирского самолета — создание его летного демонстратора. Сроки при этом называются — 2029-2030 годы. Но реально готовый к серийному производству образец такой машины можно будет увидеть не раньше 2040 года.