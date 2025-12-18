Войти
В России заявили о необходимости бронированных «Ахматов»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Воевода вещает»: Бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат» защитил бойцов от мин

Бронеавтомобили З-СТС (защищенное специальное транспортное средство) «Ахмат», которые обеспечивают хорошую защиту бойцов в салоне при наезде на мины, необходимы в больших количествах. Об этом заявил Telegram-канал «Воевода вещает».



Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий поврежденный «Ахмат» после наезда на мину. На записи видно, что российская машина потеряла передние колеса. При этом целостность защищенной капсулы, в которой находятся места военнослужащих, не нарушена. Утверждается, что машина выполнила задачу и защитила бойцов.

«К вопросу о нужности (массовости) защищенных бронированных машин в армии», — добавили в сообщении.

«Ахмат» построен на базе агрегатов серийных грузовиков КамАЗ семейства «Мустанг». Машина с колесной формулой 6х6 получила травмобезопасные кресла и V-образное днище, которые обеспечивают защиту от взрыва, эквивалентного шести килограммам тротила.

В феврале гендиректор предприятия «Ремдизель» Александр Захаров рассказал, что иностранные партнеры проявляли повышенный интерес к медицинскому бронеавтомобилю «Линза» в ходе международной выставки IDEX 2025.

