Российские лазеры уничтожили 500 дронов ВСУ

198
0
0
Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Лазерный комплекс ПВО ВС России уничтожил более 500 дронов ВСУ за три месяца

Лазерный комплекс противовоздушной обороны (ПВО), который используют Вооруженные силы (ВС) России, уничтожил более 500 дронов ВСУ за три месяца испытаний. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что бойцы отряда «Кочевники» испытали экспериментальную установку осенью в рамках прикрытия участка госграницы. В частности, лазер позволил нейтрализовать 40 дронов большой дальности.

Установку можно подготовить к боевому применению примерно за две минуты. Дальность действия комплекса — 1,5 километра. «Эксперимент с таким видом ПВО уже признан успешным, его планируют расширять», — говорится в сообщении.

В октябре холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» впервые представил мобильный лазер для поражения беспилотников в ходе выставки «Интерполитех-2025». Комплекс способен поразить несколько целей в течение минуты.

В августе в сети появился ролик, демонстрирующий уничтожение дрона-камикадзе FP-1 ВСУ лучом российского лазера.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
БПЛА
