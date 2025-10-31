Войти
Lenta.ru

«Ростех» представил антидроновый лазер

480
0
0
Кадр: ТАСС
Кадр: ТАСС.

«Ростех» представил на выставке «Интерполитех» лазер для поражения дронов

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» впервые представил мобильный лазер для поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе выставки «Интерполитех-2025». Об этом сообщают «Известия».

«Лазерный комплекс способен поразить в течение минуты несколько быстродвижущихся БПЛА разного типа, включая малые FPV-дроны. При этом силовые лазеры безопасны для использования вблизи гражданской инфраструктуры», — рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Компания-разработчик подчеркивает, что антидроновый лазер будет особенно эффективен при защите больших объектов, вроде аэродромов или нефтеперерабатывающих заводов. В основе комплекса лежит лазер с воздушным охлаждением и оптико-электронная система для обнаружения и сопровождения целей. Работоспособность оборудования обеспечивают бортовые аккумуляторы.

Лазерный комплекс разместили на шасси грузовика повышенной проходимости. При этом существует стационарный вариант установки. Лазеры можно использовать самостоятельно или в составе эшелонированных систем обороны.

В июле стало известно, что российский антидроновый лазер «Посох» прожег стальную плиту толщиной 10 миллиметров в ходе испытаний. Условная цель находилась в ста метрах от установки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.10 13:02
  • 2
"Цифровая война" - новая реальность
  • 31.10 12:46
  • 11215
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.10 12:28
  • 30
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»
  • 30.10 23:56
  • 0
Об истинно-русской альтернативе ВОСР 1917 г.
  • 30.10 17:07
  • 61
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.10 16:39
  • 2
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 30.10 15:26
  • 1
В Госдуме рассказали о способном уничтожать целые государства «Посейдоне»
  • 30.10 14:40
  • 1
Путин сообщил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
  • 30.10 12:32
  • 2
Эксперт: у России есть самолеты быстрее, чем американский Х-59
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов