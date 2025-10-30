Ударить с луча: российские производители показали новейшие зенитные лазеры

Отечественные разработки вызвали большой интерес со стороны зарубежных специалистов

Боевые лазеры, экзоскелеты, наземные и воздушные дроны — такие новинки можно увидеть на международной выставке «Интерполитех-2025» в Москве. Особым интересом посетителей пользуется техника для борьбы с беспилотниками, позволяющая защитить как небольшие объекты, так и промышленные гиганты. На новинки российских компаний пришли посмотреть военные атташе и представители правоохранительных органов и спецслужб из десятков стран мира.

Несколько дронов в минуту

Перед входом в павильон ВДНХ, где проходит выставка, представлены образцы новейшей техники. В глаза сразу же бросается грузовая машина защитного цвета. Это мобильный лазер для противодействия дронам, который впервые представил широкой публике холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех».

— Лазерный комплекс способен поразить в течение минуты несколько быстродвижущихся БПЛА разного типа, включая малые FPV-дроны. При этом силовые лазеры безопасны для использования вблизи гражданской инфраструктуры, — рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Роботизированный комплекс «Импульс-Д» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Представители компании-разработчика рассказали, что лазерный комплекс будет особо эффективен при защите больших объектов. Например, аэродромов или нефтеперегонных заводов.

Основу комплекса составляют силовой лазер с воздушным охлаждением и оптико-электронная система для обнаружения и сопровождения целей. Оборудование работает от бортовых аккумуляторов, которые можно быстро подзарядить от внешних источников.

Вся необходимая аппаратура вместе с автоматизированным рабочим местом оператора размещается на грузовике повышенной проходимости. Это обеспечивает высокую мобильность комплекса и позволяет быстро разворачивать его в нужном месте. Также установка существует в стационарном варианте.

Боевой модуль ПВО на базе НРТК «Импульс-М» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Новинка может использоваться как самостоятельное средство противодействия беспилотникам, так и в составе эшелонированных систем противовоздушной обороны.

Такое применение обеспечивает лучшее обнаружение целей, так как комплекс получает информацию от сторонних радиолокационных и акустических станций.

В выставочных павильонах — аншлаг. Больше всего посетителей вокруг лазера ПВО локационной мастерской «Локмас». Он еще не получил имени, и в компании его называют комплексом оптико-электронного воздействия.

Лазер ПВО локационной мастерской «Локмас» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Он может воздействовать на БПЛА несколькими способами, — отметил представитель компании Степан Иванов. — Система самостоятельно находит беспилотники, после чего оператор может включить видимый или инфракрасный лазеры, чтобы они ослепили тепловизоры и видеокамеры дронов. На комплекс можно поставить еще один лазер — для непосредственного поражения целей.

По словам разработчиков, также можно подсвечивать лазерным лучом летящие объекты. Это поможет мобильным огневым группам в темное время суток сбивать дроны. Такие изделия уже охраняют важные объекты в стране, отмечают производители.

Уничтожить рой дронов

«Лаборатория ППШ» представила мобильную установку противодронной ПВО «Катран». Для поиска и уничтожения БПЛА противника она снабжена радаром с эффективной дальностью обнаружения в 15 км, оптической системой, средствами поражения и прицельным комплексом «Кречет».

В последней модификации установка может уничтожать БПЛА без участия оператора — цели определяются с помощью специально разработанного программного обеспечения с искусственным интеллектом.

Мобильная установка противодронной ПВО с системой целеуказания «Катран» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Высокая скорость реагирования, мобильность позволяют установке работать против роя дронов, — рассказал генеральный директор компании Денис Осломенко.

Вооружение комплекса — спарка пулеметов ПКТ калибра 7,62 мм.Также платформа позволяет разместить системы направленной энергии (лазерного оружия).

Комплекс может выбирать приоритетные цели и уничтожать их исходя из важности. Он предназначен для работы по большим БПЛА типа «Лютый» и может отразить налет трех-четырех дронов. Спарка ПКТ позволяет гарантированно уничтожать цели в радиусе как минимум 1 км. Разработчики отмечают, что несколько таких установок защитит большой военный или промышленный объект. Комплекс изготавливается в стационарной, мобильной и автоматизированной версиях.

Защита промышленных объектов

Компания «Гумич РТК» представила наземные мобильные гусеничные беспилотные платформы «Импульс». Ими можно управлять по радиоканалу, оптоволоконному кабелю или с помощью спутниковой связи.

Комплекс РЭБ и РЭР «Триглав» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мы разработали концепцию охраны стратегически важных нефтеперерабатывающих и энергетических объектов, — рассказали «Известиям» разработчики. — На платформу «Импульс» мы предлагаем устанавливать модули радиоэлектронной борьбы либо радиоэлектронной разведки. Они обнаруживают воздушную цель и передают данные оператору. Тот в свою очередь наводит модуль ПВО, на котором размещены в специальных контейнерах зенитные дроны. У них нет боевой части, поэтому они работают по принципу рогатки, то есть поражают БПЛА на подлете прямым попаданием.

Военно-воздушная академия имени Жуковского – Гагарина представила комплекс «Чебурашка», который позволяет увеличить дальность действия дронов — этого удалось достичь за счет использования двух узконаправленных антенн. Они одновременно принимают видеосигнал от БПЛА, что обеспечивает его максимальную четкость, и не дают РЭБ подавить каналы управления.

Универсальное антенно-поворотное устройство «Чебурашка» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Среди наиболее интересных изделий можно также отметить сверхлегкий экзоскелет «Муравей», комплекс обнаружения БПЛА «Булат-онлайн», судно на воздушной подушке «Ветер-900М2» и ряд других. На выставке «Интерполитех» свою продукцию представили десятки компаний, включая зарубежные.

Она вызвала большой интерес со стороны зарубежных специалистов. В этом году, по словам организаторов, ее посетят более полутора сотен военных и полицейских атташе, а также представителей спецслужб нескольких десятков стран, среди которых Австралия, Афганистан, Венесуэла, Казахстан, КНР и Мозамбик.

Богдан Степовой