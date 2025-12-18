Войти
Путин объяснил уникальность «Буревестника» и «Посейдона»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Путин: Ракета «Буревестник» и подводный «Посейдон» с ЯЭУ долго будут уникальными

Крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергоустановками (ЯЭУ) долго будут оставаться единственными в своем роде. Уникальность оружия объяснил президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны России, передает ТАСС.

Он напомнил об успешно прошедших испытаниях «Буревестника» и «Посейдона». «За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что конструкторы будут дорабатывать и совершенствовать эти комплексы, однако они уже есть.

В октябре западное издание Army Recognition писало, что «Посейдон» может стать «запасным» элементом ядерной триады России, который будет атаковать цели из засады. В критической ситуации аппарат могут подготовить для зависания на глубине, которое позволит внезапно атаковать цель.

