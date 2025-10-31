Войти
«Посейдон» назвали запасным элементом ядерной триады России

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Army Recognition: Ядерный аппарат «Посейдон» сможет атаковать цели из засад

Беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» может стать «запасным» элементом ядерной триады России, который будет атаковать цели из засады. Особенности применения аппарата назвали в публикации Army Recognition.

«В критической ситуации глубоководный беспилотный аппарат с ядерным двигателем может быть заранее подготовлен для зависания на глубине, а затем для быстрого захода на цель», — пишет издание.

По словам автора, известные данные о «Посейдоне» указывают на то, что беспилотник способен за 66 часов преодолеть 3,3 тысячи морских миль от Норвежского моря до Восточного побережья США при скорости 50 узлов. При этом он допустил, что аппарат будет проходить часть пути на малых скоростях, которые позволят сохранить скрытность.

Издание резюмирует, что таких темпов достаточно, чтобы усложнить управление кризисными ситуациями.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 28 октября были проведены испытания «Посейдона». В ходе работ удалось запустить атомную энергетическую установку.

  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
