Войти
Lenta.ru

ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»

181
0
0
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters.

Самолеты ВМС США EA-18G получили контейнеры для борьбы с российскими С-300ВМ

Размещенные в Пуэрто-Рико самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-18G Growler Военно-морских сил (ВМС) США получили оборудование, которое могут применить против систем С-300ВМ «Антей-2500» в ходе возможного удара по Венесуэле. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Появление «Гроулеров» на базе ВМС США Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико связывают с подготовкой к удару по объектам Вооруженных сил Венесуэлы. Самолеты получили новые контейнеры РЭБ Next Generation Jammer Mid-Band (NGJ-MB). Они способны воздействовать на радиолокационные станции (РЛС) противника, вызывая ложные отметки на экранах операторов и снижая дальность сопровождения целей.

В публикации допустили, что такие системы выбрали из-за возможностей войск противовоздушной обороны Венесуэлы, которые используют современные китайские РЛС. Также в арсенале Каракаса находятся российские «Антеи-2500» с дальностью поражения аэродинамических целей более 200 километров. Автор предположил, что Вашингтон хочет оценить способность противодействия современным системам в боевых условиях.

«Таким образом ВС США планируют обнаружить "бреши" в режимах работы китайских обзорных радаров и РЛС наших ЗРК для поэтапной модернизации своих систем РЭБ. Делается это не иначе как в рамках подготовки к вероятным прямым столкновениям на разных театрах военных действий», — говорится в сообщении.

Ранее в декабре журнал The National Interest писал, что венесуэльские истребители Су-30МК2 — это эффективные машины, однако в случае прямого столкновения с США они окажутся «бумажными тиграми».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
США
Продукция
EA-18
С-300
С-300В
Су-30
Су-30МК
Су-30МК2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 05:16
  • 12189
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"
  • 16.12 17:45
  • 1
В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу
  • 16.12 16:51
  • 1
«Авиаремонт»: крушение АН-22 под Иваново используют для очернения авиационной отрасли
  • 16.12 16:22
  • 1
Генпрокуратура потребовала национализировать поставщика Вооруженных сил России
  • 16.12 15:48
  • 3
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 16.12 11:42
  • 4
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 16.12 04:46
  • 16
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России