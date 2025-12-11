Шансы венесуэльских Су-30МК2 против США оценили

TNI: Су-30МК2 ВВС Венесуэлы окажутся «бумажными тиграми» в столкновении с США

Истребители Су-30МК2 (по кодификации НАТО — Flanker-C) Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы — это эффективные самолеты, однако в случае прямого столкновения с ВВС США они окажутся «бумажными тиграми». Шансы венесуэльской авиации оценил обозреватель журнала The National Interest (TNI) Харрисон Касс.

Он отметил, что Су-30МК2 — это жемчужина ВВС Венесуэлы и один из самых боеспособных истребителей во всей Латинской Америке. Этот самолет позволяет Каракасу выполнять различные задачи, включая сдерживание региональных конкурентов и контроль воздушного пространства страны. Однако нехватка бюджетных средств пагубно влияет на боеспособность венесуэльской авиации.

По словам Касса, сложная экономическая ситуация в Венесуэле привела к нехватке средств на содержание ВВС. Поэтому летчики совершают меньше вылетов из-за недостаточного количества запасных частей. Это сказалось на уровне подготовки экипажей.

«Низкая боеготовность делает парк истребителей "бумажным тигром" в случае начала боевых действий. А отсутствие современных вспомогательных самолетов для поддержки истребителей, таких как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения или воздушные дозаправщики, значительно снижает потенциал "Фланкеров"», — говорится в материале.

В ноябре издание Army Recognition писало, что Су-30МК2 ВВС Венесуэлы, которые могут нести противокорабельные ракеты Х-31, — это надежный сдерживающий фактор на фоне военного присутствия США.