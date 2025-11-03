Войти
На Западе оценили Су-30 с Х-31 ВВС Венесуэлы

Фото: Comando Sur de Estados Unidos / Departamento de Defensa / AP
Фото: Comando Sur de Estados Unidos / Departamento de Defensa / AP.

Army Recognition: Истребители Су-30МК2 с Х-31 — надежный сдерживающий фактор

Истребители Су-30МК2 Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы, вооруженные противокорабельными ракетами Х-31, могут стать надежным сдерживающим фактором на фоне растущего военного присутствия США у побережья страны. Важность самолетов российского производства оценили в публикации Army Recognition.

Венесуэльские ВВС опубликовали кадры, демонстрирующие вооруженные ракетами Су-30МК2, которые совершают полеты над Карибским морем.

«Венесуэла не только демонстрирует, что ее парк Су-30 остается боеспособным и должным образом вооруженным, но и сигнализирует, что любая надводная группа ВМС США, действующая вблизи ее побережья, должна учитывать реальную угрозу нанесения удара», — говорится в материале.

Как пишет издание, скорость и маневренность Х-31 делают ее особенно подходящей для ударов по целям у побережья.

В сентябре стало известно, что венесуэльская армия начала размещать зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э» в Каракасе и его окрестностях. Эти системы могут сбивать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
США
Продукция
Бук-М2
Су-30
Су-30МК
Су-30МК2
Х-31
Проекты
Бук ЗРК
