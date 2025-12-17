Польская армия получила первые боевые машины пехоты национального производства Borsuk

4 декабря 2025 года на предприятии Huta Stalowa Wola SA (HSW) польской государственной оборонно-промышленной группы Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) в Сталовой Воле в присутствии заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша состоялась официальная церемония передачи польским вооруженным силам первых 15 серийных боевых машин пехоты Borsuk национального производства. 8 декабря эти первые 15 БМП Borsuk были доставлены в 15-ю Гижицкую механизированную бригаду 16-й Поморской механизированной дивизии Войска Польского в Ожиш (вблизи границы с Калининградской областью Российской Федерации), что позволило укомплектовать данными машинами в этой бригаде одну механизированную роту (штатный состав 14 единиц).

Церемония передачи польской армии первых 15 серийных боевых машин пехоты Borsuk национального производства на польском предприятии Huta Stalowa Wola SA (HSW). Сталова Воля (Польша), 04.12.2025 (с) Krzysztof Niedziela / министерство национальной обороны Польши

Поставка первых 15 боевых машин пехоты Borsuk Войску Польскому является реализацией первого соглашения о поставках, подписанного 27 марта 2025 года. Соглашение, заключенное между Агентством вооружений, представляющим Государственное казначейство Польши, и консорциумом в составе группы Polska Grupa Zbrojeniowa SA и предприятия Huta Stalowa Wola SA, предусматривает поставку первых 111 серийных боевых машин пехоты Borsuk, включая пять прототипов, которые подлежат модернизации до уровня серийных машин. Стоимость контракта составляет приблизительно 6,57 млрд злотых c НДС (1,7 млрд долл), поставки запланированы на 2025-2029 годы. Соглашение также включает пакет услуг по обучению и логистике, а также разработку технической документации для серийного производства, разработку программы приемочных испытаний машин комиссией и проведение этих испытаний. Закупаемые по первому контрату 111 БМП Borsuk в линейном варианте предназначены для начала перевооружения двух мотопехотных батальонов (штатная численность батальона определена в 58 БМП, включая шесть командирских, которые должны быть поставлены позже) 15-й Гижицкой механизированной бригады 16-й Поморской механизированной дивизии.

Поставленные перве 15 БМП Borsuk являются фактически предсерийными. Сообщается, что в 2026 году Войско Польское получит еще только три машины, и только в 2027-2029 годах будут поставлены первые две действительно серийные партии в 33 и 55 машин. Таким образом, за 2025-2029 годы будет поставлено в общей сложности 106 машин нового производства плюс пять упомянутых прототипов, переоборудованных до серийного облика.

На церемонии было сообщено, что подготовлен к подписанию второй контракт на поставку польской армии еще 111 машин Borsuk, и ведутся работы по подготовке третьего контракта, а также контрактов на закупку специальных вариантов машины, включая командирские.

Все эти контракты должны стать реализацией рамочного соглашения от 28 февраля 2023 года, целью которого было определение условий заключения отдельных исполнительных контрактов, связанных с поставкой боевых машин пехоты Borsuk в линейном и командирском вариантах, а также целого семейства специализированных гусеничных машин на базе созданной на шасси Borsuk универсальной модульной гусеничной платформы UMPG (Uniwersalna Modułowa Platforma Gąsienicowa) для вооруженных сил Польши. Согласно рамочному соглашению, всего для Войска Польского должно быть приобретено 1014 БМП Borsuk в линейном и командирском вариантах и 341 специальная машина на платформе UMPG, включая боевые разведывательные машины Żuk, командно-штабные машины Oset, машины медицинской эвакуации Gotem, машины технической поддержки (БРЭМ) Gekon и машины радиационной, химической и биологической разведки Ares.

БМП Borsuk ("Барсук") разработана при головной роли предприятия Huta Stalowa Wola (HSW), входящего в состав объединения PGZ, в рамках реализуемой с 2013 года программы NPBWP (Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty) в интересах министерства национальной обороны (МНО) Польши для замены советских БМП-1. В октябре 2014 года инспекторат вооружения МНО подписал контракт с HSW стоимостью 75 млн злотых на полномасштабную разработку БМП Borsuk, одновременно еще 62 млн злотых выделил на программу НИОКР Национальный центр исследований и разработок Польши.

БМП Borsuk создана в двух вариантах - плавающем с максимальной боевой массой 28 тонн и неплавающем с усиленной защитой, с боевой массой до 35 тонн. Серийные закупки планируется вести в плавающем варианте. БМП имеет стальной корпус, гидропневматическую подвеску и оснащена дизельным двигателем MTU 8V199 TE20 мощностью 720 л.с. с автоматической трансмиссией Allison 3040MX (на прототипах установлена автоматическая трансмиссия Perkins X300). Экипаж составляет три человека, десант шесть человек.

БМП Borsuk штатно оснащена разработанным HSW необитаемым боевым модулем ZSSW-30, оснащенным 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster Mk 44S Mk II (боекомплект 300 выстрелов), спаренным 7,62-мм пулеметом UKM-2000C (боекомплект 400 патронов) и двумя пусковыми установками ПТУР Rafael Spike-LR. Система управления огнем польской разработки, дублированная круглосуточная, с командирским панорамным прицелом (фактически "шариком") PCO GOD-1 Iris и прицелом наводчика PCO GOC-1 Nike.

Первый макетный прототип БМП Borsuk был продемонстрирован в сентябре 2017 года, в сентябре 2018 года был представлен первый полноценный опытный образец, а в сентябре 2019 года - второй опытный образец. Государственные испытания опытных образцов были начаты в сентябре 2020 года. В апреле 2022 года МНО заказало изготовление еще четырех прототипов БМП. С 2023 года пять опытных образцов БМП проходят войсковые испытания в 15-й механизированной бригаде. Следствием войсковых испытаний стало, в частности, решение о замене трансмиссии. Сообщается, что HSW по собственной инициативе и за свой счет обязалась изготовить 10 предсерийных БМП для ускорения программы их испытаний и освоения серийного производства - которые, видимо, и вошли в число первых 15 сданных теперь машин. HSW проводит интенсивные работы по модернизации и расширению своего головного завода в Сталёвой Воле, в первую очередь для организации там крупносерийного производства БМП Borsuk, общий объем инвестиций составит 1,4 млрд злотых.

На церемонии 4 декабря министр национальной обороны Польши Косиняк-Камыш заявил о планах продвижения БМП Borsuk на экспорт: "Мы, вместе с министром Бейдой, министром Голота, сделаем все, чтобы продвигать Borsuk в мире. 2026 год должен стать годом продвижения Borsuk по всему миру. Польские дипломатические представительства должны помочь в продвижении этого решения в мире."

Церемония передачи польской армии первых 15 серийных боевых машин пехоты Borsuk национального производства на польском предприятии Huta Stalowa Wola SA (HSW). Сталова Воля (Польша), 04.12.2025 (с) Krzysztof Niedziela / министерство национальной обороны Польши

Получение первых 15 серийных боевых машин пехоты Borsuk польского национального производства 15-й Гижицкой механизированной бригадой 16-й Поморской механизированной дивизии Войска Польского. Ожиш, 09.12.2025 (с) министерство национальной обороны Польши

Видео: