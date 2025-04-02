Подписан контракт на поставку польской армии первой партии боевых машин пехоты Borsuk

27 марта 2025 года Агентство по вооружениям министерства национальной обороны Польши подписало с консорциумом в составе польской государственной оборонно-промышленной группы Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) и польского предприятия Huta Stalowa Wola SA (HSW) контракт на поставку Войску Польскому первой серийной партии из 111 боевых машин пехоты Borsuk национальной польской разработки. Стоимость контракта составляет 6,57 млрд злотых (1,7 млрд долл). При подписании контракта присутствовал вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Церемония подписания Агентством по вооружениям министерства национальной обороны Польши с консорциумом в составе польской государственной оборонно-промышленной группы Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) и польского предприятия Huta Stalowa Wola SA (HSW) контракта на поставку Войску Польскому первой серийной партии из 111 боевых машин пехоты Borsuk национальной польской разработки. Варшава, 27.03.2025 (с) министерство национальной обороны Польши

Согласно контракту, предусматривается поставка с конца 2025 по 2029 годы 111 БМП Borsuk в линейном варианте для начала перевооружения двух мотопехотных батальонов (штатная численность батальона определена в 58 БМП, включая командирские, которые должны быть поставлены позже) - предполодительно, из состава 15-й механизированной бригады 16-й Поморской механизированной дивизии. Контракт также включает пакет услуг по обучению и логистике, а также разработку технической документации для серийного производства, разработку программы приемочных испытаний машин комиссией и проведение этих испытаний.

Заключение контракта на поставку 111 первых серийных БМП Borsuk является результатом рамочного соглашения от 28 февраля 2023 года, целью которого было определение условий заключения отдельных исполнительных контрактов, связанных с поставкой боевых машин пехоты Borsuk в линейном и командирском вариантах, а также целого семейства специализированных гусеничных машин на базе созданной на шасси Borsuk универсальной модульной гусеничной платформы UMPG (Uniwersalna Modułowa Platforma Gąsienicowa) для вооруженных сил Польши. Согласно рамочному соглашению, всего для Войска Польского должно быть приобретено 1400 машин, в том числе более 1000 БМП Borsuk и около 400 специальных машин на платформе UMPG, включая боевые разведывательные машины Żuk, командно-штабные машины Oset, машины медицинской эвакуации Gotem, машины технической поддержки (БРЭМ) Gekon и машины радиационной, химической и биологической разведки Ares.

БМП Borsuk ("Барсук") разработана при головной роли предприятия Huta Stalowa Wola (HSW), входящего в состав объединения PGZ, в рамках реализуемой с 2013 года программы NPBWP (Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty) в интересах министерства национальной обороны (МНО) Польши для замены советских БМП-1. В октябре 2014 года инспекторат вооружения МНО подписал контракт с HSW стоимостью 75 млн злотых на полномасштабную разработку БМП Borsuk, одновременно еще 62 млн злотых выделил на программу НИОКР Национальный центр исследований и разработок Польши.

БМП Borsuk создана в двух вариантах - плавающем с максимальной боевой массой 28 тонн и неплавающем с усиленной защитой, с боевой массой до 35 тонн. Серийные закупки планируется вести в плавающем варианте. БМП имеет стальной корпус, гидропневматическую подвеску и оснащена дизельным двигателем MTU 8V199 TE20 мощностью 720 л.с. с автоматической трансмиссией Perkins X300, однако серийные машины будут оснащаться автоматической трансмиссией Allison 3040MX. Экипаж составляет три человека, десант шесть человек.

БМП Borsuk штатно оснащена разработанным HSW необитаемым боевым модулем ZSSW-30, оснащенным 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster Mk 44S Mk II (боекомплект 300 выстрелов), спаренным 7,62-мм пулеметом UKM-2000C (боекомплект 400 патронов) и двумя пусковыми установками ПТУР Rafael Spike-LR. Система управления огнем польской разработки, дублированная круглосуточная, с командирским панорамным прицелом (фактически "шариком") PCO GOD-1 Iris и прицелом наводчика PCO GOC-1 Nike.

Первый макетный прототип БМП Borsuk был продемонстрирован в сентябре 2017 года, в сентябре 2018 года был представлен первый полноценный опытный образец, а в сентябре 2019 года - второй опытный образец. Государственные испытания опытных образцов были начаты в сентябре 2020 года. В апреле 2022 года МНО заказало изготовление еще четырех прототипов БМП. С 2023 года пять опытных образцов БМП проходят войсковые испытания в 15-й механизированной бригаде. Следствием войсковых испытаний стало, в частности, решение о замене трансмиссии. Сообщается, что HSW по собственной инициативе и за свой счет обязалась изготовить 10 предсерийных БМП для ускорения программы их испытаний и освоения серийного производства. HSW проводит интенсивные работы по модернизации и расширению своего головного завода в Сталёвой Воле, в первую очередь для организации там крупносерийного производства БМП Borsuk, общий объем инвестиций составит 1,4 млрд злотых.

Один из опытных образцов польской боевой машины пехоты Borsuk (c) PGZ