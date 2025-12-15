Войти
Первый F-35 соседней с Россией страны взлетел

369
0
-1
Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters.

Первый финский истребитель пятого поколения F-35 поднялся в воздух

Первый финский истребитель пятого поколения F-35 поднялся в воздух. Об этом со ссылкой на соответствующий проектный офис корпорации Lockheed Martin сообщает журнал The National Interest (TNI).

Самолет с обозначением JF-501 поднялся в воздух 10 декабря в Форт-Уорте в штате Техас (США). Издание отмечает, что первый финский F-35 взлетел спустя ровно четыре года после того, как Хельсинки объявил о выборе данной модели истребителя в качестве победителя национальной программы HX Fighter Program, в рамках которой планируется замена самолетов F/A-18.

Согласно планам финского правительства, замена парка F/A-18 на F-35 должна состояться к 2030 году. Первый F-35 поступит на вооружение Военно-воздушных сил Финляндии в начале 2026 года. Всего соседняя с Россией страна получит от США 64 истребителя пятого поколения.

Ранее издание Breaking Defense сообщило, что истребители F-35 с европейскими ракетами большой дальности класса «воздух-воздух» Meteor прошли наземные испытания.

Также в декабре портал TWZ заметил, что компания Northrop Grumman разрабатывает новый дрон Talon, который может стать ведомым истребителя пятого поколения F-35.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Финляндия
Продукция
F-18
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
Истребитель 5 поколения
