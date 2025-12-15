Войти
Очередной «Электро-Л» запустят в декабре

408
0
0
Фото: Pavel Kolotilov / Wikimedia
Фото: Pavel Kolotilov / Wikimedia.

«Роскосмос»: Спутник «Электро-Л» №5 запустят в декабре

Ракету-носитель «Протон-М» с гидрометеорологическим аппаратом «Электро-Л» № 5 запустят 15 декабря. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Госкомиссия разрешила вывезти и установить "Протон-М" на стартовом комплексе 12 декабря», — говорится в сообщении.

Очередной аппарат выведут на геостационарную орбиту. Спутники «Электро-Л» разработки Научно-производственного объединения имени Семена Лавочкина обеспечивают многоспектральную съемку всей наблюдаемой поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазоне. Прошлый аппарат серии запустили в феврале 2023 года.

В декабре «Роскосмос» сообщил, что 15 декабря состоится последний запуск блока типа ДМ с космодрома Байконур. После этого блоки ДМ планируют применять только в ходе пусков с космодромов Восточный и Плесецк.

В апреле госкорпорация опубликовала снимок заснеженной Москвы, сделанный спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».

