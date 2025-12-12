Российские бронепоезда защитятся ИИ

«Известия»: Российские бронепоезда получат защиту на основе ИИ

Российские бронепоезда получат защиту на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Известия».

По данным издания, система технического зрения на основе ИИ, позволит автономно обнаруживать и распознавать вражеские цели, после чего личный состав бронепоезда сможет уничтожить их.

«Нужны камеры, нужен блок обработки информации, и дальше нужна связь либо с планшетом командира, либо с системой управления транспортного средства для выдачи целеуказания на поражение», — сказал редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Военный эксперт Алексей Леонков добавил, что системы на основе ИИ способны быстрее человека распознавать некоторые вражеские объекты.

В июле Минобороны России сообщило, что расчеты и экипаж бронепоезда «Енисей» группировки войск «Центр» проведут боевое слаживание в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

В том же месяце издание Military Watch Magazine заметило, что Вооруженные силы России используют инженерные бронепоезда для снабжения передовых частей в Донбассе.