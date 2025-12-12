Высоко гляжу: бронепоезда получат новую систему защиты на основе ИИ

Техническое зрение позволит эффективно обнаруживать вражеские беспилотники и другие опасные объекты

Бронепоезда, которые стоят на вооружении российской армии, получат техническое зрение, выяснили «Известия». Эта система камер с искусственным интеллектом может самостоятельно обнаружить и распознать вражеские объекты, что позволит оперативно уничтожать их. Внедрение новой технологии сделает разведку железнодорожных путей и прилегающих территорий эффективнее и обеспечит дополнительную безопасность составам, говорят эксперты.

Как работает система технического зрения

Российские бронепоезда, которые используются в зоне СВО, оснастят системой технического зрения, сообщили источники «Известий». Она представляет собой камеры наблюдения с искусственным интеллектом.

Система может самостоятельно обнаружить и распознать вражеские объекты. Если они попадут в объектив, личный состав бронепоезда своевременно получит специальный сигнал и сможет ликвидировать цель из зенитных установок, автоматических пушек или пулеметов.

Главным образом новая система будет использоваться для обнаружения вражеских дронов на маршруте движения. В итоге разведка железнодорожных путей и прилегающих территорий станет безопаснее и эффективнее, полагают военные эксперты.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Новинка уже прошла испытания в зоне спецоперации и доказала свою эффективность.

Оснащение компьютерным зрением таких объектов, как бронепоезда, танки, бронетранспортеры, БМП, уже дошло до такой степени, что эти системы могут использоваться даже в достаточно компактном исполнении, рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

— Нужны камеры, нужен блок обработки информации, и дальше нужна связь либо с планшетом командира, либо с системой управления транспортного средства для выдачи целеуказания на поражение. Если это автоматизируется полностью, то таким образом можно автоматически обнаруживать бронеобъекты, дроны, квадрокоптеры. Здесь есть единственная проблема — возможно, при установке на конкретный образец техники потребуется некоторое дообучение этой системы компьютерного зрения. Но это не очень сложная задача, она может быть решена за несколько дней, — подчеркнул эксперт.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Таким образом, российские подразделения смогут серьезно усилить контроль окружающей обстановки, быстрее обнаруживать и уничтожать опасные объекты.

— За этими системами будущее, и то, что уже сейчас их ставят на такие мобильные боевые единицы, — достаточно серьезный прогресс. Это обеспечит и противовоздушную оборону, и безопасность самих бронепоездов, — заключил Дмитрий Корнев.

Главная задача оптико-электронной разведки — распознавание объектов и соответствующая реакция на их появление, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— В ходе специальной военной операции мы в какой-то момент столкнулись с дефицитом этих средств. А малые беспилотники хорошо обнаруживают как раз они. Дроны изготавливаются из композиционных материалов, и поэтому не все РЛС «видят» их на достаточном расстоянии. Поэтому развитие оптико-электронных средств и установка их на военную технику, в том числе бронепоезда, стали актуальной задачей. Она, в свою очередь, является частью более глобальной задачи — создание сплошного локационного поля. Потому что при попытках атак дальних беспилотников на наши тыловые районы везде РЛС не поставишь. А вот камеры, способные распознавать объект, да еще и определять степень исходящей от него угрозы, — это работает быстрее, чем может делать человек-наблюдатель.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

В этом году в программе боевой подготовки железнодорожных войск появился раздел по борьбе с БПЛА. При проведении занятий в рамках этого курса учитывается опыт, полученный в ходе СВО, а с личным составом занимаются непосредственные участники боевых действий. Уничтожение дронов отрабатывается с помощью гладкоствольного оружия, штатных автоматов, пулеметов, включая крупнокалиберные, а также зенитных установок, в том числе и спаренных ЗУ-23-2. Кроме того, используются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Роль железнодорожных войск в СВО

Железнодорожные войска выполняют задачи в зоне спецоперации с 2022 года. Они отвечают за противодиверсионные мероприятия и охрану инфраструктуры, техническую и инженерную разведку путей, проводят разминирование, подвоз материалов, сопровождают воинские эшелоны, участвуют в гуманитарных акциях.

В состав войск входят специальные поезда «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей». В арсенале последнего — 82-миллиметровые минометы, БМП-2 с 30-миллиметровой пушкой, крупнокалиберные пулеметы НСВ «Утес», спаренные зенитные установки ЗУ-23-2. Конструкция позволяет быстро нарастить зенитное вооружение. Также на борту есть средства радиоэлектронной борьбы для подавления радиоуправляемых взрывных устройств и дроны для ведения разведки маршрутов движения.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Источник изображения: iz.ru

Поезда сопровождают эшелоны с военными грузами и восстанавливают поврежденные участки железнодорожных путей. На них находятся ремонтные подразделения и мобильные тактические группы. Платформы бронепоездов загружены рельсами и шпалами, благодаря этому личный состав своими силами может восстановить до 100 м верхнего строения пути.

Начальник Главного управления железнодорожных войск РФ Олег Косенков рассказывал в интервью «Известиям», что эти составы всегда находятся в «горячем» состоянии, то есть не глушатся. Они готовы действовать с колес в любых условиях и в течение часа должны быть на станции отправления, чтобы выдвинуться в назначенное место.

Ранее «Известия» сообщали, что в зоне специальной военной операции начали использовать железнодорожные дроны — дистанционно управляемые платформы. Каждая перевозит более тонны груза и имеет запас хода около 50 км. На платформах подразделения железнодорожных войск доставляют российским военнослужащим боеприпасы, воду и провиант.

Роман Крецул