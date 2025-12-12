Войти
В России раскритиковали Abrams с новым вооружением

Фото: Kacper Pempel / Reuters
Эксперт Степанов: Танк Abrams с дронами Switchblade не будет эффективен в бою

Танк Abrams с дронами Switchblade не будет эффективен в современном бою. С критикой на модификацию танка с новым вооружением обрушился военный эксперт Александр Степанов, сообщает ТАСС.

По мнению специалиста, предлагаемая американской стороной конструкция выглядит дорогостоящей и громоздкой. «И во многом уязвимая в качестве носителя подобных систем, которые, в свою очередь, пока не успели себя зарекомендовать свою эффективность в рамках того же украинского конфликта», — заметил аналитик.

По оценке эксперта, Abrams до сих пор не получил противодроновые навесы, которые считаются одним из основных условий успешного применения танков в конфликтах с использованием противником дронов.

Степанов уверен, что вооружение Abrams дронами Switchblade отвечает интересам компании-производителя беспилотников AeroVironment, заинтересованной в как можно более широком распространении своих решений.

Ранее издание TWZ заметило, что система Precision Effects & Reconnaissance, Canister-Housed (PERCH), которая позволяет вооружать танки Abrams дронами Switchblade 300 и Switchblade 600, увеличит живучесть боевых машин.

Также в декабре компания General Dynamics Land Systems сообщила, что американский танк M1A2 Abrams SEPv3 получил пусковую установку PERCH, позволяющую применять барражирующие боеприпасы Switchblade 300 and Switchblade 600, поставляемые американской компанией AeroVironment Вооруженным силам Украины.

