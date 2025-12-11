Названы преимущества вооруженного дронами Abrams

TWZ: Установка дронов Switchblade на Abrams увеличит живучесть танка

Система Precision Effects & Reconnaissance, Canister-Housed (PERCH), которая позволяет вооружать танки Abrams дронами Switchblade 300 и Switchblade 600, увеличит живучесть боевых машин. Преимущества системы назвало издание TWZ.

В основе PERCH лежит модульный контейнер с пусковыми трубами для дронов. Изделие устанавливают на стандартные места крепления оборудования на башне танка. Дальность Switchblade 300 составляет 10 километров, а Switchblade 600 могут преодолеть около 40 километров до цели. Производитель заявляет, что серийные PERCH можно интегрировать в штатную систему управления огнем танка.

«Оснащение боевых машин легко монтируемыми, проверенными в боях барражирующими боеприпасами — это быстрый способ увеличить их радиус действия и, следовательно, живучесть», — говорится в материале.

Наличие дронов позволит Abrams поражать цели, которые находятся за пределами прямой видимости. При этом машина может оставаться в укрытии. Также дроны позволят экипажу танка самостоятельно вести разведку, не полагаясь на информацию от других подразделений. Автор допустил, что «Абрамсы» с PERCH также смогут нести дроны-ретрансляторы, которые увеличат радиус действия Switchblade.

Ранее в декабре компания General Dynamics Land Systems сообщила, что M1A2 Abrams SEPv3 с системой PERCH испытали в ходе учений инженерных подразделений армии США. Дроны Switchblade смогли поразить цели за пределами прямой видимости.