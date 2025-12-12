NSJ: Главным условием победы Германии над Россией является выстроенная логистика

Главным условием победы Германии в возможной войне с Россией является грамотно выстроенная логистика. Об этом пишет обозреватель американского журнала National Security Journal (NSJ) Рубен Джонсон, побеседовавший с представителями оборонных ведомств стран НАТО, знакомых с планом OPLAN DEU.

«Коллективный [НАТО] военный потенциал необходимо укреплять, расширять, снижать его уязвимость и обеспечивать резервирование на случай различных непредвиденных обстоятельств. [Президент России Владимир] Путин преследует четкую цель. Продолжать мобилизовывать больше солдат, продолжать наращивать вооружение и таким образом превзойти НАТО за счет огромной массы», — сказал один из собеседников.

Автор отмечает, что отличительной чертой OPLAN DEU выступает отказ от «подсчета цифр» при оценке возможностей противника. «В крупномасштабном конфликте логистическая мощь армии обеспечивает победу. Поэтому в основе оперативного плана бундесвера для Германии лежит обеспечение того, чтобы союзные силы не испытывали недостатка в материально-техническом обеспечении», — говорится в публикации.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Брендон Вайхерт заметил, что план НАТО OPLAN DEU по войне с Россией, в котором центральная роль отведена Германии, несостоятелен, поскольку большинство немцев не поддерживают идеи милитаризации экономики ФРГ, а численности бундесвера и имеющейся на его вооружении техники недостаточно для противостояния с Россией.