В США объяснили неспособность Германии воевать с Россией

Фото: Angelika Warmuth / Reuters
Фото: Angelika Warmuth / Reuters.

TNI: План НАТО OPLAN DEU по войне с Россией несостоятелен

План НАТО OPLAN DEU по войне с Россией, в котором центральная роль отведена Германии, несостоятелен, объясняет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт.

По оценке автора, документ OPLAN DEU отражает неуместный оптимизм европейских элит в отношении своих реальных возможностей и может привести к провалу. Обозреватель отмечает, что большинство немцев не поддерживают идеи милитаризации экономики ФРГ, а численности бундесвера и имеющейся на его вооружении техники недостаточно для противостояния с Россией.

В частности, в настоящее время личный состав бундесвера составляет 182 тысячи человек, который в течение следующего десятилетия планируется, согласно OPLAN DEU, нарастить до 250 тысяч и влить в состав 800-тысячного контингента НАТО. Кроме того, бронетанковые войска современной ФРГ — это всего восемь процентов от их состава в 1992 году (340 танков против четырех тысяч). «Количество гаубиц сократилось с более чем трех тысяч в 1992 году до всего 120 в 2021-м», — пишет автор.

Количество истребителей люфтваффе за указанный период, по оценке Вайхерта, сократилось в два раза.

Обозреватель признает, что бундесвер надеется нарастить поставки вооружений, однако немецкая промышленность, особенно при дорогостоящих энергоносителях, не способна в сроки справиться с заказами.

Автор пишет, что лишь немногие в Брюсселе понимают, что России может ударить по любой точке Европы и не встретить при этом практически никакого сопротивления. «Дело в том, что русские не хотят нападать на Европу и не стремятся к масштабной войне с НАТО», — заключает Вайхерт.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на материалы плана, к которым журналисты получили доступ, сообщило, что Вооруженные силы Германии занимаются разработкой плана, который включает переброску 800 тысяч бойцов НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке.

  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Проекты
NATO
