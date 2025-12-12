Войти
Эффективность ракетных «Гераней» оценили

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

Попов: «Герани» с ракетами «воздух-воздух» снизят эффективность самолетов ВСУ

Применение российских дронов-камикадзе «Герань-2» с ракетами класса «воздух-воздух» Р-60 снизит эффективность самолетов ВСУ, которые используют для перехвата беспилотников. Возможности модифицированных «Гераней» оценил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов в беседе с «Царьградом».

«Они теперь будут с осторожностью подходить. И эта угроза будет их сковывать. И так-то у них самолетов мало, а теперь они будут опасаться использовать пушки и сближение. Соответственно, мы им коэффициент противодействия подняли», — сказал Попов.

По его словам, летчикам противника придется осуществлять пуски ракет с больших дальностей и совершать маневры для уклонения. Из-за этого у экипажей самолетов возникнет дефицит времени, который снизит эффективность применения авиации.

Ранее в декабре стало известно, что ракеты Р-60, которыми вооружили «Герани», могут наводиться на цели и поражать их при помощи инфракрасной головки самонаведения «Комар». Максимальная дальность базовой Р-60 составляет семь километров.

