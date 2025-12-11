Обещанные Киеву «МиГи» назвали металлоломом

Леонков: Обещанные Киеву польские МиГ-29 — это металлолом

Списанные истребители МиГ-29, которые Польша обещает передать Киеву, — это аварийная техника. Недостатки самолетов назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

«Списанные самолеты, у которых не определен ресурс, — это фактически металлолом. Предпосылки к катастрофе или аварии достаточно высокие. С коммерческой точки зрения это невыгодная сделка», — сказал он.

По словам эксперта, производственные мощности Киева, на которых можно было ремонтировать МиГ-29, уничтожили.

В 2024 году на вооружении польских военно-воздушных сил оставалось 11 истребителей МиГ-29А и три двухместных учебно-боевых МиГ-29УБ. В 2023 году президент Польши заявил, что Варшава передала Киеву почти все имевшиеся самолеты этого типа.

В сентябре на Украине заметили МиГ-29 с копией российской умной бомбы. Под крылом истребителя установили боеприпас с копией универсального модуля планирования и коррекции (УМПК).