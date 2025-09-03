На Украине заметили МиГ-29 с копией российской умной бомбы

На Украине заметили МиГ-29 с копией российской высокоточной бомбы с УМПК

Копию российской умной бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) продолжают испытывать на Украине. На соответствующую фотографию истребителя МиГ-29 украинских воздушных сил обратил внимание Telegram-канал «Воевода вещает».

На снимке можно заметить авиабомбу с характерной конструкцией под крылом МиГ-29. Автор допустил, что этот самолет выбрали в качестве носителя планирующих бомб, поскольку бомбардировщик Су-24 бесполезен в этой роли.

Как пишет канал, украинскую копию УМПК создала частная компания, которая использовала сохранившиеся элементы российских модулей. Автор допустил, что у Киева осталось около 35 МиГ-29, которые могут стать носителями высокоточных бомб.

В июле канал Fighterbomber писал, что российские УМПК, которые превращают свободнопадающие бомбы в высокоточные, получат новые модули «Комета» для повышения помехозащищенности. Они используют несколько приемников, которые позволяют отличить настоящие сигналы от помех систем радиоэлектронной борьбы.