«Метание икры» российской «Геранью» показали на видео

Сброс противотанковых мин ПТМ-3 дроном «Герань-2» показали на видео

Российский дрон-камикадзе «Герань-2» попал в объектив беспилотника противника в момент сброса противотанковых мин ПТМ-3. На соответствующую запись обратил внимание Telegram-канал «Военная хроника».

На видео показан момент раскрытия кассет под крылом дрона и выброс мин. Процесс, похожий на метание икры, позволяет заминировать используемые противником дороги перед поражением основной цели. Аппарат с дальностью действия 1000 километров может сбросить мины у тыловых позиций ВСУ.

Ранее в декабре канал «Военная хроника» писал, что «Герани-2» получили камеру заднего вида. Она позволяет оператору «оглядываться» назад, чтобы обнаружить попытку перехвата.

В августе стало известно, что «Герани» начали оснащать кассетами КПТМ для дистанционного минирования. Кумулятивная мина ПТМ-3 содержит 1,8 килограмма взрывчатого вещества.

