Российские «Герани» заминируют используемые ВСУ дороги

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Дроны «Герань» начали оснащать ПТМ-3 для дистанционного минирования

Российские дроны-камикадзе начали вооружать минами для дистанционного минирования дорог, которые используют ВСУ. О новой возможности беспилотников рассказал Telegram-канал «НгП раZVедка».

Канал опубликовал видео, демонстрирующее сброс мин российским дроном-камикадзе дальнего действия. На ролике также показан подрыв техники ВСУ на сброшенных минах. Автор напомнил, что на Украине уже находили «Герани», оснащенные кассетами с минами. «Дальность действия "Герани" больше 1000 километров, смекаете что это значит?» — подчеркнули в публикации.

Канал «Военная хроника» допустил, что на представленном ролике показан дрон-камикадзе «Гарпия», а не «Герань». Аппараты с кассетами КПТМ, которые несут противотанковую мину ПТМ-3, используют для блокирования ключевых маршрутов снабжения противника. Кумулятивная мина весом 4,9 килограмма содержит 1,8 килограмма взрывчатого вещества.

В июле стало известно, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» начали оснащать боевой частью на основе ПТМ-3. Изначально «Ланцеты» несли фугасно-осколочные боевые части.

